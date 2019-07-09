О рекорде скорости на Байкале сняли видео

Как сообщал «Байкал-Daily», с 15 по 17 марта на озере Байкал в районе Максимихи в Бурятии проходил фестиваль скорости «Байкальская миля». На мероприятие съехались любители острых ощущений со всей России и зарубежья. Тогда на льду было поставлено несколько мировых и российских рекордов.
Одними из рекордсменов стали гонщики Сергей Кабаргин и Аркадий Цареградцев. Мужчины поставили рекорд, разогнавшись до 246 километров в час, выполнив парную постановку в дрифт и продолжили движение в управляемом заносе.
Недавно на YouTube-канале «ddKaba» появилось видео, рассказывающее об этом необычном рекорде.
- Мы с Сергеем Леонидовичем внезапно оказались на первом в истории Байкала и в истории всей России ледового фестиваля скорости, но котором все будут ставить рекорды скорости. Классические рекорды, кто проедет милю быстрее всех. Но так как мы дрифтеры и прямо нам ездить скучно, за рулём заснуть можно, то мы подумали, что хорошо, милю мы едем, только мы будем дрифтить, - рассказал Аркадий Цареградцев.
Изначально гонщики планировали проехать на скорости 300 км в час. Однако по словам дрифтеров, после 200 км машина начинает «плыть».
- Когда я проехал первый тестовый заезд на скорости в 200 км в час, я понял, что 230 км будет невозможно сделать, потому что очень страшно, озеро не ровно замерзает, - добавил Аркадий Цареградцев.
Однако завалить стрелку за 230 км в час мужчинам всё-таки удалось. Конечный результат их рекорда – скорость 246, при этом гонщики дрифтовали.