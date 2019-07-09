09 Июля

08 Июля

Популярное

О рекорде скорости на Байкале сняли видео

О рекорде скорости на Байкале сняли видео
Общество, 
Гонщики разогнались до 246 километров в час, выполнив парную постановку в дрифт 

Как сообщал «Байкал-Daily», с 15 по 17 марта на озере Байкал в районе Максимихи в Бурятии проходил фестиваль скорости «Байкальская миля». На мероприятие съехались любители острых ощущений со всей России и зарубежья. Тогда на льду было поставлено несколько мировых и российских рекордов.

Одними из рекордсменов стали гонщики Сергей Кабаргин и Аркадий Цареградцев. Мужчины поставили рекорд, разогнавшись до 246 километров в час, выполнив парную постановку в дрифт и продолжили движение в управляемом заносе.

Недавно на YouTube-канале «ddKaba» появилось видео, рассказывающее об этом необычном рекорде.

- Мы с Сергеем Леонидовичем внезапно оказались на первом в истории Байкала и в истории всей России ледового фестиваля скорости, но котором все будут ставить рекорды скорости. Классические рекорды, кто проедет милю быстрее всех. Но так как мы дрифтеры и прямо нам ездить скучно, за рулём заснуть можно, то мы подумали, что хорошо, милю мы едем, только мы будем дрифтить, - рассказал Аркадий Цареградцев.

Изначально гонщики планировали проехать на скорости 300 км в час. Однако по словам дрифтеров, после 200 км машина начинает «плыть».

- Когда я проехал первый тестовый заезд на скорости в 200 км в час, я понял, что 230 км будет невозможно сделать, потому что очень страшно, озеро не ровно замерзает, - добавил Аркадий Цареградцев.

Однако завалить стрелку за 230 км в час мужчинам всё-таки удалось. Конечный результат их рекорда – скорость 246, при этом гонщики дрифтовали. 


Байкал автогонки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите состоится международный чемпионат по разбиванию кости
В Чите состоится международный чемпионат по разбиванию кости
Общество, 09.07.2019
На него приедут гости из Китая и Монголии
В Иркутске набирают волонтёров на Чемпионат мира
В Иркутске набирают волонтёров на Чемпионат мира
Общество, 09.07.2019
Юбилейные мировые соревнования по хоккею с мячом среди мужских команд состоятся весной 2020 года
В Улан-Удэ приедет чемпион мира по русским шашкам
В Улан-Удэ приедет чемпион мира по русским шашкам
Общество, 09.07.2019
Он будет участвовать во всероссийском турнире памяти Ф. А. Завелинского
В Иркутске соберутся мировые звёзды аквабайка
В Иркутске соберутся мировые звёзды аквабайка
Общество, 09.07.2019
Они покажут своё мастерство на международном фестивале «Baikal Jet Fest»
О рекорде скорости на Байкале сняли видео
О рекорде скорости на Байкале сняли видео
Общество, 09.07.2019
Гонщики разогнались до 246 километров в час, выполнив парную постановку в дрифт
В Окинском районе на три дня отключили свет
В Окинском районе на три дня отключили свет
Общество, 09.07.2019
Электричество появится вечером 11 июля
Жители Бурятии проедут «Дорогами отцов»
Жители Бурятии проедут «Дорогами отцов»
Общество, 09.07.2019
Желающие принять участие в автопробеге до Халхин-Гола могут подать заявку
В Бурятии медалями наградили пары, прожившие вместе более полувека
В Бурятии медалями наградили пары, прожившие вместе более полувека
Общество, 09.07.2019
Чествование супругов прошло в Баргузинском районе
Мастер-класс по иконописи прошел в колонии в Бурятии
Мастер-класс по иконописи прошел в колонии в Бурятии
Общество, 09.07.2019
Исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске посетила художник иконописи, реставратор икон Улан-Удэнской и Бурятской Епархии Лидия Васильева
Байкал вошёл в топ-3 популярных для семейного отдыха озёр
Байкал вошёл в топ-3 популярных для семейного отдыха озёр
Общество, 09.07.2019
Туристы с детьми в разгар лета отдыхают в малых городах от 4 до 7 дней
В улан-удэнском СИЗО вручили аттестаты
В улан-удэнском СИЗО вручили аттестаты
Общество, 09.07.2019
В СИЗО-1 в Улан-Удэ прошло торжественное вручение документов об образовании
В читинском парке появится книжный шкаф
В читинском парке появится книжный шкаф
Общество, 09.07.2019
Они появятся и в других местах города
Аюру Бурдину подарили в Бурятии телёнка
Аюру Бурдину подарили в Бурятии телёнка
Общество, 09.07.2019
О ярких приключениях в Бурятии рассказала его приёмная мама москвичка Наталья Бурдина

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^