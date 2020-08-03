В Улан-Удэ вырастет плата за детсады

Родители станут платить больше за детсады с 1 сентября



7 июля в администрации Улан-Удэ было принято постановление об увеличении платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах. Постановление начнёт действовать с 1 сентября. В последний раз размер родительской платы повышался в 2015 году.



С 1 сентября родителям детей от года до трёх лет за круглосуточное пребывание в детском саду придётся отдать 148 рублей, а за 8 или 10-часовое – 123 рубля. Для детей от 3 до 7 лет плата за день составит от 183 до 152 рублей. В группах кратковременного пребывания ценовая политика сложилась следующим образом: для детей от 1 до 3 лет 131 рубль, для старших – 165 рублей.



В комитете по образованию города повышение платы аргументируют ростом индекса потребительских цен, с 2015 года он увеличился на 32%, а также необходимостью соблюдения законодательства.



- В 2019 году родительской общественностью и инициативной группой было направлено обращение в Роспотребнадзор о том, что меню на сегодняшний день уже не соответствует требованиям законодательства. У нас есть СанПиН, требования калорийности в меню. Управлением Роспотребнадзора была проведена проверка, в ходе которой выявлено, что по качеству сырья продукты питания соответствуют, но не соответствуют по части калорийности, витаминизации блюд. Было направлено представление в адрес комитета по образования для устранения этих нарушений, - прокомментировал заместитель председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ – начальник управления экономики и финансов Валерий Цыбикдоржиев.



Перед тем как повысить размер родительской платы, комитет по образованию провёл встречи с представителями Роспотребнадзора, детских садов и депутатами горсовета. В комитете заверили, что на совещаниях все высказались за повышение оплаты.



- В родительскую плату входят затраты на приобретение продуктов питания и материальные запасы, которые необходимы для соблюдения режима дня, личной гигиены воспитанников. На другие цели родительская плата направляться не может, - добавил Валерий Цыбикдоржиев.



Родительская плата не будет взыматься с законных представителей детей-инвалидов, сирот или оставшихся без попечения родителей и для детей, имеющих туберкулёзную интоксикацию. 50% будут платить многодетные семьи, средний доход которых не превышает прожиточный минимум установленный в Бурятии.



- Комитетом по образованию были подготовлены обосновывающие материалы, были применены фактически закупочные цены за 2019 год, которые применяли наши дошкольные учреждения, хотя по методике мы должны были идти в соответствии со статистикой, с ценами, это было бы ещё дороже. Мы взяли средние закупочные цена за 2019 год, - подытожил Валерий Цыбикдоржиев.

