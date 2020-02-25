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На счетах жителей Бурятии лежит сумма большая, чем бюджет республики

На счетах жителей Бурятии лежит сумма большая, чем бюджет республики
Экономика, 
Весьма любопытной оказалась сумма вкладов населения Бурятии в банках

По итогам 2019 года общая сумма вкладов жителей Бурятии и депозитов предприятий на банковских счетах составила 84 миллиарда рублей. Это на 13% больше, чем годом ранее (на начало 2019-го было 74 млрд рублей). Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Национального банка Бурятии.

- В общем объёме средств, привлеченных банками от жителей и компаний республики, средства населения занимают почти 80%. С начала года, несмотря на снижение депозитных ставок, данный показатель вырос почти на 12% или на 7 млрд рублей, - уточнили в Нацбанке.

Отметим, всего, по данным Бурятстата, в республике живёт 983,3 тысяч человек. Таким образом, чисто арифметически в среднем у каждого жителя есть на счету 85 тысяч рублей.

К слову, доходы бюджета Бурятии на 2020 год составляют 73,4 млрд рублей.

банки
 
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