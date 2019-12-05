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Дефицит бюджета Бурятии на 2020 год составит 2,7 млрд

Дефицит бюджета Бурятии на 2020 год составит 2,7 млрд
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Доходы республиканского бюджета на 2019 год уменьшились

Сегодня на сессии Народного Хурала утвердили во втором, окончательном, чтении бюджет республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Доходы составят 73 млрд 411 млн рублей, расходы – 76 млрд 137 млн рублей. Дефицит составляет 2 млрд 700 млн.

Почти 4 миллиарда будет потрачено на сферу образования, 1,1 млрд – на «общую экономику», как окрестил её депутат Зорикто Цыбикмитов: сельское хозяйство, лесной комплекс и пр.

Также внесены поправки в республиканский бюджет на 2019 год. Доходы бюджета уменьшились на 489 миллионов рублей.

Уменьшение произошло в том числе из-за снижения поступлений от налогов на прибыль, снижения административных платежей и штрафов.

Таким образом, в 2019 году доходы бюджета – 71 млрд 205 млн рублей, общий расходы – 72 млрд 841 млн рублей. Дефицит республиканского бюджета - 1 млрд 636 млн рублей.

Фракция КПРФ озвучила свои претензии по поводу бюджета-2020.

- Безусловно, он стал лучше, чем в первом чтении был предложен. Но ключевые тенденции не изменились. Мы видим снижение доходов, предполагаемых доходов, налог на прибыль снижается, НДФЛ сегодня у нас растёт только на величину инфляции. Роста реальных доходов, какого-то создания серьезной базы роста экономика, его нет. Зарплата учителей - как вопрос был нерешённый, так и остаётся нерешённым. То есть мы среднюю по экономике зарплату учителей при коэффициенте нагрузки 1 мы не решаем. Поэтому наша фракция считает, что нет перспективы в таком бюджете, - выступил депутат Виктор Малышенко.

Бюджет в итоге был принят во втором чтении.


бюджет Народный Хурал
 
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