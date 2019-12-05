Дефицит бюджета Бурятии на 2020 год составит 2,7 млрд

Доходы республиканского бюджета на 2019 год уменьшились



Сегодня на сессии Народного Хурала утвердили во втором, окончательном, чтении бюджет республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Доходы составят 73 млрд 411 млн рублей, расходы – 76 млрд 137 млн рублей. Дефицит составляет 2 млрд 700 млн.



Почти 4 миллиарда будет потрачено на сферу образования, 1,1 млрд – на «общую экономику», как окрестил её депутат Зорикто Цыбикмитов: сельское хозяйство, лесной комплекс и пр.



Также внесены поправки в республиканский бюджет на 2019 год. Доходы бюджета уменьшились на 489 миллионов рублей.



Уменьшение произошло в том числе из-за снижения поступлений от налогов на прибыль, снижения административных платежей и штрафов.



Таким образом, в 2019 году доходы бюджета – 71 млрд 205 млн рублей, общий расходы – 72 млрд 841 млн рублей. Дефицит республиканского бюджета - 1 млрд 636 млн рублей.



Фракция КПРФ озвучила свои претензии по поводу бюджета-2020.



- Безусловно, он стал лучше, чем в первом чтении был предложен. Но ключевые тенденции не изменились. Мы видим снижение доходов, предполагаемых доходов, налог на прибыль снижается, НДФЛ сегодня у нас растёт только на величину инфляции. Роста реальных доходов, какого-то создания серьезной базы роста экономика, его нет. Зарплата учителей - как вопрос был нерешённый, так и остаётся нерешённым. То есть мы среднюю по экономике зарплату учителей при коэффициенте нагрузки 1 мы не решаем. Поэтому наша фракция считает, что нет перспективы в таком бюджете, - выступил депутат Виктор Малышенко.



Бюджет в итоге был принят во втором чтении.





