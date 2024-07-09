Мошенники начали чаще взламывать аккаунты жителей Бурятии на «Госуслугах»

За 6 месяцев этого года по Бурятии было учтено 622 факта неправомерного доступа к компьютерной информации



За первые полгода 2024-го в Бурятии зарегистрировано 2 683 преступлений, совершённых с использованием IT-технологий (+ 6,5%), из них в Улан-Удэ - 1 688 (-2,9%).



Мошенничеств по республике зарегистрировано 1247 (-11,4%), по Улан-Удэ - 773 (- 19%). Краж денежных средств с банковских счетов по республике зарегистрировано 523 (- 30,6%), по Улан-Удэ - 342 (-30,6%).



- Наряду со снижением регистрации по перечисленным видам преступлений наблюдается рост регистрации неправомерного доступа к компьютерной информации - личным кабинетам граждан на портале госуслуг. Так, за 6 месяцев текущего года по Бурятии было учтено 622 факта неправомерного доступа к компьютерной информации, по Улан-Удэ – 330, - сообщают в МВД по Бурятии.



Общий ущерб от преступлений в этой сфере составил более 337 миллионов рублей (за аналогичный период прошлого года - 236 миллионов рублей). Предотвращённый ущерб при взаимодействии с банками (с ноября 2023 года) - более 46 миллионов рублей.



Раскрыто 60 преступлений указанной категории, задержано 25 лиц, подозреваемых в совершении преступлений.



Не прекращается работа по повышению финансовой грамотности жителей. Всего в этом году по Улан-Удэ проведено 3195 встреч с населением. Охват составил более 119 тысяч человек.



В целях предотвращения неправомерного доступа к вашим аккаунтам МВД Бурятии рекомендует:



- никому не сообщайте код из смс-сообщения, поступивший с портала госуслуг;

- настройте вход на госуслуги по паролю и коду из смс-сообщения (двухэтапная аутентификация);

- в профиле госуслуг отзовите согласие на обработку персональных данных у банковских организаций;

- открепите от профиля портала госуслуг неиспользуемые абонентские номера;

– предупредите о схемах обмана своих друзей и близких.

