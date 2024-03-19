Автоавария произошла в центре города
Накануне днём, 18 марта, в ДТП в Улан-Удэ пострадала 24-летняя девушка-водитель.
Автоавария произошла в 16:30 на улице Каландаришвили.
«24-летния девушка, управляя автомобилем «Лексус РХ-330», по предварительным данным, на регулируемом перекрёстке совершила столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер» под управлением 40-летнего мужчины», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель «Филдера» получил травмы. Мужчину госпитализировали в больницу.
В Улан-Удэ столкнулись «Лексус РХ-330» и «Филдер»
Происшествия, Фото:
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