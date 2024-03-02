02 марта

01 марта

Популярное

В Бурятии поезд насмерть сбил 3-летнего ребёнка

В Бурятии поезд насмерть сбил 3-летнего ребёнка
Происшествия,  Фото:"Кабанск-инфо"
Под колёса поезда попали бабушка и внук

В посёлке Танхой Кабанского района Бурятии 3-летний мальчик погиб, попав под колёса грузового поезда.

ЧП произошло сегодня утром, 2 марта, сообщает «Кабанск-инфо». По предварительной информации, железнодорожные пути переходили бабушка с 3-летним внуком. Они вдвоём попали под колёса поезда.

Ребёнок погиб на месте, женщина осталась жива.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также заместитель Бурятского транспортного прокурора и работники железной дороги. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

- Транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в октябре 2023 года на перегоне ст. Улан-Удэ - ст. Заудинской погиб мужчина, попавший под грузовой поезд. Мужчина был в наушниках.

Осенью 2021 года на станции Мысокая была насмерть сбита грузовым поездом 13-летняя девочка, перебегавшая с друзьями в неположенном месте. После трагедии на том месте установили ограждения, не позволяющие людям переходить пути.

поезд смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале под лёд провалился автомобиль путешественников из Новосибирска
На Байкале под лёд провалился автомобиль путешественников из Новосибирска
Происшествия, 02.03.2024
Они решили проехать по льду из Иркутской области в Бурятию
В Бурятии после гибели 3-летнего ребёнка на железной дороге возбудили дело
В Бурятии после гибели 3-летнего ребёнка на железной дороге возбудили дело
Происшествия, 02.03.2024
На месте работают следователи и следователи-криминалисты
В Бурятии поезд насмерть сбил 3-летнего ребёнка
В Бурятии поезд насмерть сбил 3-летнего ребёнка
Происшествия, 02.03.2024
Под колёса поезда попали бабушка и внук
Пропавший в Улан-Удэ 16-летний подросток найден мёртвым
Пропавший в Улан-Удэ 16-летний подросток найден мёртвым
Происшествия, 02.03.2024
Он ушёл из дома после ссоры с родителями
Улан-удэнка взяла четыре кредита и перевела деньги мошенникам
Улан-удэнка взяла четыре кредита и перевела деньги мошенникам
Происшествия, 02.03.2024
Она поверила «сотруднику портала госуслуг»
Движение на Элеваторе в Улан-Удэ парализовало из-за ДТП
Движение на Элеваторе в Улан-Удэ парализовало из-за ДТП
Происшествия, 01.03.2024
На загруженном участке столкнулись грузовик и легковушка
Наледные воды в посёлке Бурятии «добрались» до подстанции
Наледные воды в посёлке Бурятии «добрались» до подстанции
Происшествия, 01.03.2024
Из-за этого местные жители ударились в панику
18-летний житель Бурятии с особой жестокостью убил насильника
18-летний житель Бурятии с особой жестокостью убил насильника
Происшествия, 01.03.2024
Молодой человек нанёс более 50 ножевых ранений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^