Главу Бичурского района Бурятии отправили в СИЗО по делу о смертельном избиении



В воскресенье, 10 декабря, Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии об избрании меры пресечения главе Бичурского района Василию Смолину. Его заключили под стражу.



В СИЗО районный глава пробудет два месяца, до 6 февраля.



- Смолину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, – сообщили на официальном сайте суда и добавили, что постановление ещё не вступило в законную силу.



Как В воскресенье, 10 декабря, Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии об избрании меры пресечения главе Бичурского района Василию Смолину. Его заключили под стражу.В СИЗО районный глава пробудет два месяца, до 6 февраля.- Смолину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, – сообщили на официальном сайте суда и добавили, что постановление ещё не вступило в законную силу.Как сообщал «Байкал-Daily », днём 4 декабря в одном из домов в бичурском селе Малый Куналей обнаружили тело 51-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. У него были травмы головы. В следкоме возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего его смерть.



По данным следствия, всё произошло, когда мужчина находился в зимовье вместе со знакомыми. В тот день приятели привезли его домой в Малый Куналей в бессознательном состоянии, сообщив, что ночью он упал с кровати. «Скорая» приехала уже на труп.



- По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, маловероятно, что повреждения, обнаруженные у потерпевшего, причинены при падении. Поэтому в качестве основной следствие рассматривает версию об умышленном причинении мужчине тяжкого вреда здоровью, повлёкшего его смерть, – рассказали ранее в ведомстве.