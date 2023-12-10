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Главу Бичурского района Бурятии отправили в СИЗО по делу о смертельном избиении

Главу Бичурского района Бурятии отправили в СИЗО по делу о смертельном избиении
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Василий Смолин пробудет там до 6 февраля

В воскресенье, 10 декабря, Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии об избрании меры пресечения главе Бичурского района Василию Смолину. Его заключили под стражу.

В СИЗО районный глава пробудет два месяца, до 6 февраля.

- Смолину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ, – сообщили на официальном сайте суда и добавили, что постановление ещё не вступило в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 4 декабря в одном из домов в бичурском селе Малый Куналей обнаружили тело 51-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. У него были травмы головы. В следкоме возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего его смерть.

По данным следствия, всё произошло, когда мужчина находился в зимовье вместе со знакомыми. В тот день приятели привезли его домой в Малый Куналей в бессознательном состоянии, сообщив, что ночью он упал с кровати. «Скорая» приехала уже на труп.
 
- По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, маловероятно, что повреждения, обнаруженные у потерпевшего, причинены при падении. Поэтому в качестве основной следствие рассматривает версию об умышленном причинении мужчине тяжкого вреда здоровью, повлёкшего его смерть, – рассказали ранее в ведомстве.

Там приступили к следственно-оперативным мероприятиям, направленным на выяснение полной картины происшествия и причастных к преступлению. Дома у сельчан, которые находились в зимовье вместе с бичурцем, устроили обыски. В следкоме подчеркнули, что их ждут психофизиологические исследования с использованием полиграфа. А вскоре в деле появился подозреваемый. 
уголовное дело следственный комитет СИЗО суд

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