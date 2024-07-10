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Город Бурятии будет сотрудничать с городом в Кабардино-Балкарии

Город Бурятии будет сотрудничать с городом в Кабардино-Балкарии
Власть,  Фото:администрация Закаменска
Стороны подписали соответствующее соглашение

Заключено соглашение о межмуниципальном сотрудничестве городского поселения «Город Закаменск» и города Тырныауз Кабардино-Балкарской Республики.

При подготовке юбилейных мероприятий администрацией Закаменска была проведена работа по изучению архивных документов, в том числе и архива Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (ДВМК), который являлся градообразующим предприятием. Изученные материалы говорят о тесном сотрудничестве ДВМК и Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината, которые имеют схожую историю: оба предприятия были созданы в 30-е годы, имели схожие структуры, цеха, на них применялись одни и те же способы добычи и выпуска руды, на них трудилась бóльшая часть населения городов.

С 3 по 6 июля делегация администрации Закаменска посетила Тырныауз. Здесь состоялась встреча с главами местных администраций: Эльбрусского района –Курманом Соттаевым, городского поселения - Тахиром Чимаевым, а также их коллективами. В целях развития деловых отношений, обмена опытом сторонами подписано соглашение о межмуниципальном сотрудничестве, сообщили в администрации Закаменска.
Закаменск Бурятия межмуниципальное сотрудничество

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