Город Бурятии будет сотрудничать с городом в Кабардино-Балкарии

Власть, Фото: администрация Закаменска

Стороны подписали соответствующее соглашение



Заключено соглашение о межмуниципальном сотрудничестве городского поселения «Город Закаменск» и города Тырныауз Кабардино-Балкарской Республики.



При подготовке юбилейных мероприятий администрацией Закаменска была проведена работа по изучению архивных документов, в том числе и архива Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (ДВМК), который являлся градообразующим предприятием. Изученные материалы говорят о тесном сотрудничестве ДВМК и Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината, которые имеют схожую историю: оба предприятия были созданы в 30-е годы, имели схожие структуры, цеха, на них применялись одни и те же способы добычи и выпуска руды, на них трудилась бóльшая часть населения городов.



С 3 по 6 июля делегация администрации Закаменска посетила Тырныауз. Здесь состоялась встреча с главами местных администраций: Эльбрусского района –Курманом Соттаевым, городского поселения - Тахиром Чимаевым, а также их коллективами. В целях развития деловых отношений, обмена опытом сторонами подписано соглашение о межмуниципальном сотрудничестве, сообщили в администрации Закаменска.

