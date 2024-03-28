В закон о выборах главы Бурятии внесли поправки

Республиканский закон привели в соответствие с федеральным



Народный Хурал на внеочередной сессии внёс изменения в республиканский закон «О выборах главы Республики Бурятия».



Связано это с обновлёнными положениями федерального законодательства, сообщили в пресс-службе парламента.



Уточняются особенности формирования участковой комиссии на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в удалённой от населённых пунктов местности.



В закон внесено, что в отдалённых воинских частях участковая избирательная комиссия формируется их числа жителей, проживающих на территории гарнизона, воинского городка и из числа военнослужащих.



Отметим, в Бурятии таких воинских подразделений, находящихся вдали от населённых пунктов, на сегодняшний день нет.



Кроме того, внесены корреспондирующие изменения в статью 18 закона «О выборах главы Республики Бурятия». Согласно нововведениям, осуществление фото- или видеосъёмки в помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, образованных в воинских частях, допускается только аккредитованными представителями СМИ и по согласованию с командиром соответствующей воинской части.

