В Иркутской области развернётся всероссийский этнокультурный фестиваль

На него приедут участники из шести регионов России



Второй всероссийский этнокультурный фестиваль «Мы разные. Мы вместе!» 20 июля соберёт в Иркутской области представителей шести регионов России. Событие объединит творческие любительские коллективы и мастеров народного искусства. Выставка национальных костюмов и пятичасовой концерт под открытым небом состоятся в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы».



Традиционно в рамках фестиваля проходит музыкальный конкурс «Байкал-фолк». В нём участвуют фольклорные и народно-певческие коллективы, а также исполняющие народные танцы. Второе направление фестиваля – конкурс «Национальный костюм. Традиции и современность». Здесь представлены этнографические, сценические и современные авторские костюмы. В этом году в первом отборочном этапе география фестиваля была представлена 17 регионами России. Из победителей конкурсной программы жюри выбрало участников финальных событий. В Иркутске встретятся представители шести регионов России: Бурятии, Алтайского края, Рязанской, Тюменской, Калужской и Иркутской областей. Хозяев представят коллективы из Саянска, Черемхово, Братска, Усть-Илимска, Иркутска и районов: Киренский, Эхирит-Булагатский, Тулунский, Усть-Удинский, Нукутский.



Экспозиция мастеров национального костюма развернётся на новой площадке Тальцов «Московский тракт». Будут представлены костюмы, изготовленные по этнографическим образцам: это костюмные комплексы семейских Забайкалья и Алтайского края, костюмные комплексы старожилов Сибири; сценические костюмы, а также косоклинные сарафаны, мужские рубахи и современные авторские варианты национального костюма.



16 творческих коллективов продемонстрируют лучшие вокальные и хореографические номера на гала-концерте фестиваля в Илимском остроге музея. Специальные гости музыкальной программы: группа «Uzoritsa» из Уфы и иркутская этно-рок-группа «Shono» – представят русские и бурятские фольклорные произведения в современной электронной и рок-интерпретации. Об этом сообщает Иркутский областной дом народного творчества.



Возрастное ограничение: 6+.

