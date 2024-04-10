В олимпиаде по байкаловедению участвовали более 500 школьников

Награды достались детям и их наставникам



В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» состоялась II республиканская олимпиада по байкаловедению «Юные исследователи – будущее Байкала». В 2024 году участниками стали более 500 школьников из 50 образовательных учреждений Бурятии.



- Со своей стороны мы вновь подготовили видеовопросы о «Заповедном Подлеморье» и поприсутствовали на очном этапе. Ежегодно организаторы готовят для ребят большое количество заданий с самыми разнообразными экспонатами: черепами, рогами, шкурами, грибами, семенами и гербариями, личинками, голосами птиц и геологическими породами… Все это даёт ребятам возможность окунуться в мир настоящей природы и стать настоящим исследователем Байкала. В очередной раз мы убедились, как многогранна природа Байкальского региона и как прекрасны и любознательны его жители! – сообщили в «Заповедном Подлеморье».



Заслуженные награды, в том числе и от «Заповедного Подлеморья», получили и дети, и их руководители.

