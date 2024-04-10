10 апреля

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В олимпиаде по байкаловедению участвовали более 500 школьников

В олимпиаде по байкаловедению участвовали более 500 школьников
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Награды достались детям и их наставникам

В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» состоялась II республиканская олимпиада по байкаловедению «Юные исследователи – будущее Байкала». В 2024 году участниками стали более 500 школьников из 50 образовательных учреждений Бурятии.

- Со своей стороны мы вновь подготовили видеовопросы о «Заповедном Подлеморье» и поприсутствовали на очном этапе. Ежегодно организаторы готовят для ребят большое количество заданий с самыми разнообразными экспонатами: черепами, рогами, шкурами, грибами, семенами и гербариями, личинками, голосами птиц и геологическими породами… Все это даёт ребятам возможность окунуться в мир настоящей природы и стать настоящим исследователем Байкала. В очередной раз мы убедились, как многогранна природа Байкальского региона и как прекрасны и любознательны его жители! – сообщили в «Заповедном Подлеморье».

Заслуженные награды, в том числе и от «Заповедного Подлеморья», получили и дети, и их руководители. 
Байкал дети

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