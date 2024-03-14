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Об опасности схода лавин объявили на севере Бурятии

Об опасности схода лавин объявили на севере Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники МЧС призывают воздержаться от походов в горы

В Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин, предупредили сегодня в ГУ МЧС России по Бурятии.

- Воздержитесь от выхода в горы. Соблюдайте правила безопасности, - призывают в ведомстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», в эти дни в республике прогнозируется ухудшение погоды. Ожидается снег, усиление ветра до 15-20 м/с, местами метели, заносы, накаты, гололедица.
лавинная опасность

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