Сотрудники МЧС призывают воздержаться от походов в горы
В Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин, предупредили сегодня в ГУ МЧС России по Бурятии.
- Воздержитесь от выхода в горы. Соблюдайте правила безопасности, - призывают в ведомстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в эти дни в республике прогнозируется ухудшение погоды. Ожидается снег, усиление ветра до 15-20 м/с, местами метели, заносы, накаты, гололедица.
Об опасности схода лавин объявили на севере Бурятии
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