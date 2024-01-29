Монгольские компании представят в Улан-Удэ свою продукцию

В Бурятии пройдёт международная российско-монгольская выставка-ярмарка



С 1 по 4 февраля, в преддверии наступления Нового года по восточному календарю, в Улан-Удэ состоится традиционная международная российско-монгольская выставка-ярмарка «Волшебный Белый месяц». Мероприятие состоится в физкультурно-спортивном комплексе столицы Бурятии.



Среди участников выставки – более 100 российских и монгольских компаний. Монгольская сторона представит продукцию из кашемира и шерсти, ковры, изделия из кожи, головные уборы, аксессуары и украшения, сувенирную продукцию и многое другое. Также на выставке будет представлено более 50 компаний из Бурятии с продуктами питания, товарами для здоровья и прочим, а также показана большая экспозиция «Ремесленники Бурятии» с достижениями мастеров народно-художественных промыслов региона.



В рамках выставки пройдут В2В-встречи, переговоры, заключение договоров, мастер-классы от мастеров народно-художественных промыслов Бурятии и показы коллекций от монгольских и бурятских дизайнеров одежды. Часы работы мероприятия: с 10:00 до 18:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

