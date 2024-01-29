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Монгольские компании представят в Улан-Удэ свою продукцию

Монгольские компании представят в Улан-Удэ свою продукцию
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии пройдёт международная российско-монгольская выставка-ярмарка

С 1 по 4 февраля, в преддверии наступления Нового года по восточному календарю, в Улан-Удэ состоится традиционная международная российско-монгольская выставка-ярмарка «Волшебный Белый месяц». Мероприятие состоится в физкультурно-спортивном комплексе столицы Бурятии.

Среди участников выставки – более 100 российских и монгольских компаний. Монгольская сторона представит продукцию из кашемира и шерсти, ковры, изделия из кожи, головные уборы, аксессуары и украшения, сувенирную продукцию и многое другое. Также на выставке будет представлено более 50 компаний из Бурятии с продуктами питания, товарами для здоровья и прочим, а также показана большая экспозиция «Ремесленники Бурятии» с достижениями мастеров народно-художественных промыслов региона.

В рамках выставки пройдут В2В-встречи, переговоры, заключение договоров, мастер-классы от мастеров народно-художественных промыслов Бурятии и показы коллекций от монгольских и бурятских дизайнеров одежды. Часы работы мероприятия: с 10:00 до 18:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Улан-Удэ выставка ярмарка Монголия торговля

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