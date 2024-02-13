Нападение произошло на детской площадке
Кровоподтёком на лице, разбитой губой и ссадинами закончилась прогулка на детской площадке для улан-удэнца-инвалида II группы. Из-за возникшей неприязни на него напал незнакомый мужчина.
По решению суда, куда с исковым заявлением обратилась мать потерпевшего, ответчик должен был выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Для принудительного исполнения требований суда исполнительный лист направили в службу судебных приставов.
- Под контролем сотрудника органа принудительного исполнения компенсация морального вреда была взыскана с банковских счетов ответчика. На сегодняшний день денежные средства перечислены пострадавшему. Помимо этого, с любителя кулачных боев будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, поскольку пятидневный срок, который ему предоставлялся для добровольного исполнения решения суда, он проигнорировал, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии.
За избиение инвалида с улан-удэнца взыскали компенсацию морального вреда
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вора задержали, когда ехал домой
Пострадали девочка и её бабушка с дедушкой
Кражу раскрыли благодаря видеокамерам
Девочка сидела на лавочке с телефоном в руках
В этот момент в нём было два человека
Погибшему было 29 лет
Взятку он пытался дать в пассажирском поезде
Столкнулись три автомобиля
На мужчине не было верхней одежды
Женщина «налихачила» на 32 тысячи в Красноярском крае
Люди сидели без него до ночи
Они орудовали в столице Бурятии и в пригородных районах
Движение транспорта приостановлено из-за трещины на льду
Происшествия, 12.02.2024
Замерзающего детёныша сняли с верхушки электроопоры
Происшествия, 12.02.2024
Как выяснилось, нетрезвый водитель никогда не имел водительских прав