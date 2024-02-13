За избиение инвалида с улан-удэнца взыскали компенсацию морального вреда

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Нападение произошло на детской площадке



Кровоподтёком на лице, разбитой губой и ссадинами закончилась прогулка на детской площадке для улан-удэнца-инвалида II группы. Из-за возникшей неприязни на него напал незнакомый мужчина.



По решению суда, куда с исковым заявлением обратилась мать потерпевшего, ответчик должен был выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Для принудительного исполнения требований суда исполнительный лист направили в службу судебных приставов.



- Под контролем сотрудника органа принудительного исполнения компенсация морального вреда была взыскана с банковских счетов ответчика. На сегодняшний день денежные средства перечислены пострадавшему. Помимо этого, с любителя кулачных боев будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, поскольку пятидневный срок, который ему предоставлялся для добровольного исполнения решения суда, он проигнорировал, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Бурятии.

