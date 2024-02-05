05 февраля

04 февраля

Популярное

В Бурятии четверых последователей запрещённого движения закрыли в СИЗО

В Бурятии четверых последователей запрещённого движения закрыли в СИЗО
Происшествия,  Фото:pexels.com
Пока они останутся под стражей до апреля

В минувшую среду, 31 января, четверых жителей Гусиноозёрска отправили в следственный изолятор. Их заключили под стражу по ходатайству следователя следственного управления МВД России по Бурятии

Как выяснилось, гусиноозёрчанам предъявили обвинение по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»). Речь о движении, запрещённом в России и признанном экстремистским.

В СИЗО они пробудут до 30 марта включительно. Постановление ещё не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Советского райсуда Улан-Удэ.
суд СИЗО следователи экстремистские организации

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ будут судить серийного насильника
В Улан-Удэ будут судить серийного насильника
Происшествия, 05.02.2024
Его обвиняют в изнасиловании трёх женщин
Ещё одного пропавшего в Бурятии обнаружили мёртвым
Ещё одного пропавшего в Бурятии обнаружили мёртвым
Происшествия, 05.02.2024
Остальных волонтёры продолжают искать
В Улан-Удэ эвакуировали пять человек из горящего дома
В Улан-Удэ эвакуировали пять человек из горящего дома
Происшествия, 05.02.2024
Пожар произошёл в квартире на пятом этаже 
В Бурятии возбудили дело на мать, допустившую обморожение у младенца
В Бурятии возбудили дело на мать, допустившую обморожение у младенца
Происшествия, 04.02.2024
Дети долгое время находились на морозе без тёплой одежды
Случаи возгораний автомобилей участились в Бурятии
Случаи возгораний автомобилей участились в Бурятии
Происшествия, 04.02.2024
На этой неделе произошло восемь таких пожаров
На пожаре в Ангарске погиб 55-летний мужчина
На пожаре в Ангарске погиб 55-летний мужчина
Происшествия, 03.02.2024
Причиной трагического пожара могла стать сигарета 
В Бурятии оператора связи оштрафовали на 600 тысяч за звонок от мошенников
В Бурятии оператора связи оштрафовали на 600 тысяч за звонок от мошенников
Происшествия, 03.02.2024
Жительнице республике позвонили с подменного номера 
В Иркутске на пожаре в пятиэтажке спасли двух человек
Происшествия, 02.02.2024
Одного из них с ожогами отправили в больницу
Улан-удэнец «заминировал» отделы полиции в Санкт-Петербурге
Улан-удэнец «заминировал» отделы полиции в Санкт-Петербурге
Происшествия, 02.02.2024
Он сообщил о якобы заложенных там бомбах по телефону

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^