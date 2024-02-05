В Бурятии четверых последователей запрещённого движения закрыли в СИЗО



В минувшую среду, 31 января, четверых жителей Гусиноозёрска отправили в следственный изолятор. Их заключили под стражу по ходатайству следователя следственного управления МВД России по Бурятии



Как выяснилось, гусиноозёрчанам предъявили обвинение по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»). Речь о движении, запрещённом в России и признанном экстремистским.



В СИЗО они пробудут до 30 марта включительно. Постановление ещё не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Советского райсуда Улан-Удэ.