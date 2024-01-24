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В Улан-Удэ осужденному ужесточили наказание после попойки

В Улан-Удэ осужденному ужесточили наказание после попойки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ему дали реальный срок

Недавно перед судом предстал житель бурятской столицы. Начальник исправительного центра ИК-7 подал туда ходатайство о замене осуждённому мужчине неотбытой части наказания в виде принудительных работ на реальное лишение свободы.

Как выяснилось, улан-удэнец выпил, находясь за пределами исправительного центра, а после заявился туда в нетрезвом виде. Согласно требованиям Уголовно-исполнительного кодекса, употребление алкоголя является нарушением порядка и условий отбывания наказания и влечёт его ужесточение, даже если нарушение было однократным.

В итоге мужчину отправили в исправительную колонию общего режима. Нарушитель обжаловал это решение, сославшись на положительные характеристики и то, что у него есть мать с инвалидностью, однако безуспешно.
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