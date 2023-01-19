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В Улан-Удэ закладчика приговорили к 15 годам колонии

В Улан-Удэ закладчика приговорили к 15 годам колонии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его задержали полицейские и сотрудники УФСБ

В Улан-Удэ суд вынес приговор мужчине, который распространял синтетические наркотики через тайники-закладки.

Задержали его сотрудники УФСБ и управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД.

- Была пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который причастен к незаконному сбыту наркотических средств синтетического происхождения путём проведения тайниковых операций. Синтетические наркотики представляют собой искусственно созданные психоактивные вещества, которые обладают наркотическими свойствами, способны провоцировать физическую и психологическую зависимость, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Бурятии.

На закладчика возбудили уголовные дела по статье «Незаконное производство и сбыт наркотических средств».

Железнодорожным районным судом Улан-Удэ признал подсудимого виновным в девяти эпизодах. Теперь мужчина нескоро выйдет на свободу – он получил 15 лет за решёткой. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2022 года Верховный суд Бурятии ужесточил закладчику из Северо-Байкальского района наказание до 9 лет 6 месяцев лишения свободы.

Осенью жителю Заиграевского района назначили 12 лет в колонии строгого режима за распространение оптовых партий «синтетики» через закладки.

Ещё один закладчик с севера Бурятии, «работавший» с октября 2020 года, получил 11 лет лишения свободы.
наркотики

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