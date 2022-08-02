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В Бурятии закладчика приговорили к 11 годам колонии

В Бурятии закладчика приговорили к 11 годам колонии
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
 Молодой человек два года прятался от следствия, живя по фальшивому паспорту

Северобайкальский городской суд в Бурятии вынес приговор в отношении закладчика наркотиков.

Молодой человек стал закладчиком в октябре 2020 года. Ему поступали синтетические наркотики, а он прятал их по тайникам в Северобайкальске.

- Преступные действия наркокурьера были пресечены сотрудниками транспортной полиции. В ходе досмотра у него изъяли 12 готовых к сбыту пакетиков с синтетическим наркотиком весом 10 грамм. Кроме того, из тайников-закладок изъято четыре пакетика с наркотиком массой почти 4 грамма, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Однако затем молодой человек скрылся от органов расследования и сбежал из Бурятии. Почти два года он жил по поддельному паспорту на вымышленное имя в Красноярском крае. 

Задержали его только в июне 2022 года.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание молодой человек будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.


суд наркотики

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