В Бурятии закладчика приговорили к 11 годам колонии













Задержали его только в июне 2022 года.



Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание молодой человек будет в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу пока не вступил.







Северобайкальский городской суд в Бурятии вынес приговор в отношении закладчика наркотиков.Молодой человек стал закладчиком в октябре 2020 года. Ему поступали синтетические наркотики, а он прятал их по тайникам в Северобайкальске.- Преступные действия наркокурьера были пресечены сотрудниками транспортной полиции. В ходе досмотра у него изъяли 12 готовых к сбыту пакетиков с синтетическим наркотиком весом 10 грамм. Кроме того, из тайников-закладок изъято четыре пакетика с наркотиком массой почти 4 грамма, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Однако затем молодой человек скрылся от органов расследования и сбежал из Бурятии. Почти два года он жил по поддельному паспорту на вымышленное имя в Красноярском крае.