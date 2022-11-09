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В Бурятии «закладчику» ужесточили наказание

В Бурятии «закладчику» ужесточили наказание
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина разместил наркотики в пяти тайниках

Ранее судимый житель Северо-Байкальского района Бурятии признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Умышленные действия направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств». Виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В судебном заседании установлено, что мужчина за вознаграждение выполнял в составе преступной группы роль «закладчика» наркотиков синтетического происхождения. Он разместил запрещённые в обороте средства в пяти разных тайниках, которые впоследствии обнаружили оперативные сотрудники.

Верховный суд Бурятии, согласившись с доводами прокурора, вынес новый приговор и квалифицировал действия виновного как пять самостоятельных преступлений. В результате наказание усилили до 9 лет 6 месяцев лишения свободы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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