В Бурятии «закладчику» ужесточили наказание

Мужчина разместил наркотики в пяти тайниках



Ранее судимый житель Северо-Байкальского района Бурятии признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Умышленные действия направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств». Виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



В судебном заседании установлено, что мужчина за вознаграждение выполнял в составе преступной группы роль «закладчика» наркотиков синтетического происхождения. Он разместил запрещённые в обороте средства в пяти разных тайниках, которые впоследствии обнаружили оперативные сотрудники.



Верховный суд Бурятии, согласившись с доводами прокурора, вынес новый приговор и квалифицировал действия виновного как пять самостоятельных преступлений. В результате наказание усилили до 9 лет 6 месяцев лишения свободы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

