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В Бурятии наркосбытчик предстал перед судом

В Бурятии наркосбытчик предстал перед судом
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина распространял «синтетику»

В Бурятии осудили одного из участников организованного преступного сообщества, специализировавшегося на сбыте синтетических наркотиков в республике.

Судом установлено, что в январе 2019 житель Заиграевского района, являясь членом ОПГ, осуществил закладки оптовых партий синтетических наркотиков по Улан-Удэ, предназначенных для сбыта в городе Гусиноозерске.

Во время совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников МВД и ФСБ по Бурятии, эта партия наркотиков была изъята из незаконного оборота.

- При назначении виновному наказания судом учтён ранее вынесенный в отношении него приговор за совершение аналогичного преступления на территории Сахалинской области и окончательно назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.  
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