В Бурятии наркосбытчик предстал перед судом

Мужчина распространял «синтетику»



В Бурятии осудили одного из участников организованного преступного сообщества, специализировавшегося на сбыте синтетических наркотиков в республике.



Судом установлено, что в январе 2019 житель Заиграевского района, являясь членом ОПГ, осуществил закладки оптовых партий синтетических наркотиков по Улан-Удэ, предназначенных для сбыта в городе Гусиноозерске.



Во время совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников МВД и ФСБ по Бурятии, эта партия наркотиков была изъята из незаконного оборота.



- При назначении виновному наказания судом учтён ранее вынесенный в отношении него приговор за совершение аналогичного преступления на территории Сахалинской области и окончательно назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.

