Мужчина распространял «синтетику»
В Бурятии осудили одного из участников организованного преступного сообщества, специализировавшегося на сбыте синтетических наркотиков в республике.
Судом установлено, что в январе 2019 житель Заиграевского района, являясь членом ОПГ, осуществил закладки оптовых партий синтетических наркотиков по Улан-Удэ, предназначенных для сбыта в городе Гусиноозерске.
Во время совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников МВД и ФСБ по Бурятии, эта партия наркотиков была изъята из незаконного оборота.
- При назначении виновному наказания судом учтён ранее вынесенный в отношении него приговор за совершение аналогичного преступления на территории Сахалинской области и окончательно назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
В Бурятии наркосбытчик предстал перед судом
Происшествия, Фото:
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