Ребёнок переходил дорогу по «зебре»
В городе Бодайбо девятилетний ребёнок погиб под колёсами автомобиля.
По предварительным данным, днём 16 января на улице Артёма Сергеева водитель грузовика, сбил школьника, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мальчик скончался. Причины и условия произошедшего устанавливаются.
На место выезжал прокурор Бодайбо Геннадий Мартынов. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также дорожно-транспортного травматизма.
По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками полиции, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В Иркутской области водитель грузовика насмерть сбил школьника
Происшествия, Фото:
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