15 ноября

14 ноября

Популярное

В Санкт-Петербурге задержали обвиняемого в изнасиловании читинки

В Санкт-Петербурге задержали обвиняемого в изнасиловании читинки
Происшествия,  Фото:pexels.com
Преступление произошло 14 лет назад

В Санкт-Петербурге задержан иностранный гражданин, обвиняемый в преступлениях против половой свободы. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование, совершённое группой лиц по предварительному сговору», а также п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».

По версии следствия, в 2008 году двое мужчин в Центральном районе Читы избили и изнасиловали женщину, а также совершили в её отношении насильственные действия сексуального характера.

Одного из них задержали по «горячим следам», ему было предъявлено обвинение, приговором суда он осуждён к длительному сроку тюремного заключения. Второй обвиняемый скрылся за пределами страны сразу после преступления.

- Работа по раскрытию преступлений прошлых лет – одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета России, следователи не прекращают работу по таким преступлениям. С уголовными делами о ранее совершённых нераскрытых преступлениях постоянно работают следователи-криминалисты. По ним изучаются все обстоятельства совершенных преступлений, анализируются собранные доказательства, в том числе, вещественные. Назначаются экспертные исследования с использованием современных достижений науки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

По этому уголовному делу следователи закрепили имеющиеся доказательства причастности 43-летнего иностранца к совершённому преступлению. Ему заочно предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, злоумышленник объявлен в розыск.

14 ноября обвиняемого задержали полицейские в городе Санкт-Петербурге. Уже сегодня забайкальские следователи приступят к работе с обвиняемым. Он будет этапирован в Читу, где с ним проведут следственные действия, необходимые для завершения расследования и направления уголовного дела в суд.
Забайкальский край изнасилование Санкт-Петербург

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске пьяный водитель сбил девушку на тротуаре и скрылся
В Иркутске пьяный водитель сбил девушку на тротуаре и скрылся
Происшествия, 14.11.2022
Также автомобилист врезался во встречный автомобиль
В Забайкалье пропал 10-летний мальчик
В Забайкалье пропал 10-летний мальчик
Происшествия, 14.11.2022
Возбуждено уголовное дело
В Бурятии инженер брал взятки деньгами и принтером
В Бурятии инженер брал взятки деньгами и принтером
Происшествия, 14.11.2022
Стали известны подробности уголовного дела инженера, вымогавшего взятки
В Бурятии ночью произошёл крупный пожар
В Бурятии ночью произошёл крупный пожар
Происшествия, 14.11.2022
Семья осталась без крыши над головой
В Чите разбойник стащил кассовый аппарат, угрожая продавцу ножом
В Чите разбойник стащил кассовый аппарат, угрожая продавцу ножом
Происшествия, 14.11.2022
Полицейские нашли преступника в течение часа
В Бурятии вор залез ночью в магазин одежды
В Бурятии вор залез ночью в магазин одежды
Происшествия, 14.11.2022
Мужчины задержали росгвардейцы
В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под машину
В Улан-Удэ пьяный пешеход попал под машину
Происшествия, 14.11.2022
Наезд произошёл на улице Ключевская

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^