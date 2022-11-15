В Санкт-Петербурге задержали обвиняемого в изнасиловании читинки

Преступление произошло 14 лет назад



В Санкт-Петербурге задержан иностранный гражданин, обвиняемый в преступлениях против половой свободы. Он обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование, совершённое группой лиц по предварительному сговору», а также п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».



По версии следствия, в 2008 году двое мужчин в Центральном районе Читы избили и изнасиловали женщину, а также совершили в её отношении насильственные действия сексуального характера.



Одного из них задержали по «горячим следам», ему было предъявлено обвинение, приговором суда он осуждён к длительному сроку тюремного заключения. Второй обвиняемый скрылся за пределами страны сразу после преступления.



- Работа по раскрытию преступлений прошлых лет – одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета России, следователи не прекращают работу по таким преступлениям. С уголовными делами о ранее совершённых нераскрытых преступлениях постоянно работают следователи-криминалисты. По ним изучаются все обстоятельства совершенных преступлений, анализируются собранные доказательства, в том числе, вещественные. Назначаются экспертные исследования с использованием современных достижений науки, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



По этому уголовному делу следователи закрепили имеющиеся доказательства причастности 43-летнего иностранца к совершённому преступлению. Ему заочно предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, злоумышленник объявлен в розыск.



14 ноября обвиняемого задержали полицейские в городе Санкт-Петербурге. Уже сегодня забайкальские следователи приступят к работе с обвиняемым. Он будет этапирован в Читу, где с ним проведут следственные действия, необходимые для завершения расследования и направления уголовного дела в суд.

