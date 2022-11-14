Полицейские нашли преступника в течение часа
В Чите в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на продавца магазина в Центральном районе города.
Выяснилось, что в павильон зашёл мужчина и попросил показать товар. Когда продавец отвернулась, мужчина достал нож. Угрожая расправой, он забрал кассовый аппарат.
- Со слов потерпевшей была составлена ориентировка с приметами налётчика. На его задержание были ориентированы наружные наряды полиции, - сообщает пресс-служба МВД по Забайкальскому краю.
В результате подозреваемого задержали недалеко от места преступления. Им оказался ранее судимый 37-летний читинец. Мужчина признался в содеянном.
У него было изъято три тысячи рублей. Также был обнаружен кассовый ящик, который он выбросил.
Возбуждено уголовное дел по статье «Разбой». Задержанного поместили в изолятор временного содержания.
В Чите разбойник стащил кассовый аппарат, угрожая продавцу ножом
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