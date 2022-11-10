В Улан-Удэ ночью горели два соседних дома

Этой ночью в Улан-Удэ произошёл пожар в частном секторе микрорайона Батарейка. Подробности сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
В момент возгорания в доме спали хозяева. Супруги проснулись от едкого дым и самостоятельно выбрались на улицу.
Однако 51-летний мужчина получил ожоги различной степени тяжести. Мужчина был госпитализирован в БСМП.
Пожарным о произошедшем сообщили жители соседнего дома, который также был охвачен огнём.
Пожарные были на месте через шесть минут после сигнала. В этот момент горели два дома, а также гараж. Из гаража в ходе тушения пожарные эвакуировали автомобиль.
Всего же на ликвидацию возгорания потребовалось около полутора часов.
- Огнём уничтожена кровля обеих домов и гаража на общей площади более 250 квадратных метров, а также надворные постройки на площади 30 квадратных метров.
Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети. Проводится доследственная проверка. Всего к тушению привлекались 26 человек личного состава и 6 единиц техники.
Отметим, это уже третий за месяц пожар на Батарейке. Как сообщал «Байкал-Daily», утром 8 ноября на улице Гоголя произошёл крупный пожар – сгорели торговые киоски. А 14 октября горел многоквартирный деревянный дом на улице Жанаева.