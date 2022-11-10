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В Улан-Удэ ночью горели два соседних дома

В Улан-Удэ ночью горели два соседних дома
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
На пожаре ожоги получил мужчина

Этой ночью в Улан-Удэ произошёл пожар в частном секторе микрорайона Батарейка. Подробности сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

В момент возгорания в доме спали хозяева. Супруги проснулись от едкого дым и самостоятельно выбрались на улицу.

Однако 51-летний мужчина получил ожоги различной степени тяжести. Мужчина был госпитализирован в БСМП.


Пожарным о произошедшем сообщили жители соседнего дома, который также был охвачен огнём.

Пожарные были на месте через шесть минут после сигнала. В этот момент горели два дома, а также гараж. Из гаража в ходе тушения пожарные эвакуировали автомобиль.

Всего же на ликвидацию возгорания потребовалось около полутора часов.

- Огнём уничтожена кровля обеих домов и гаража на общей площади более 250 квадратных метров, а также надворные постройки на площади 30 квадратных метров.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети. Проводится доследственная проверка. Всего к тушению привлекались 26 человек личного состава и 6 единиц техники.


Отметим, это уже третий за месяц пожар на Батарейке. Как сообщал «Байкал-Daily», утром 8 ноября на улице Гоголя произошёл крупный пожар – сгорели торговые киоски. А 14 октября горел многоквартирный деревянный дом на улице Жанаева.

пожар

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