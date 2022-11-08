В Улан-Удэ киоски сгорели на площади 300 кв. метров

- На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчёты. Всего к тушению было привлечено 24 человека личного состава и шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Предварительная причина возгорания установлена – это аварийный режим работы электросети.