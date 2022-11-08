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В Улан-Удэ киоски сгорели на площади 300 кв. метров

В Улан-Удэ киоски сгорели на площади 300 кв. метров
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Установлена предварительная причина крупного утреннего пожара

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 8 ноября на улице Гоголя в Улан-Удэ произошёл крупный пожар – сгорели торговые киоски.

Как выяснилось, общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Огонь уничтожил помещения, но к счастью, пострадавших нет. До прибытия пожарных сотрудники Росгвардии эвакуировали из горящего здания двух человек.


- На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчёты. Всего к тушению было привлечено 24 человека личного состава и шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Предварительная причина возгорания установлена – это аварийный режим работы электросети.



пожар

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