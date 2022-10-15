15 октября

14 октября

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В Улан-Удэ на пожаре спасли человека

В Улан-Удэ на пожаре спасли человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
Пожар произошёл по улице Жанаева

14 октября в 22:26 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании двухэтажного деревянного многоквартирного дома по улице Жанаева в Улан-Удэ.

- На место пожара незамедлительно были направлены дежурные караулы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. До приезда пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировалось 10 человек. С места пожара работниками скорой помощи в медицинское учреждение была госпитализирована женщина, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

На момент прибытия первого подразделения горела одна из квартир, огнём была охвачена крыша дома.

- Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-1 Главного управления МЧС России по Бурятии с применением спасательного устройства спасён 1 человек, всего на месте работали 3 звена ГДЗС. Личным составом пожарно-спасательных частей проложено 200 метров магистральной линии для подачи воды на три ствола КУРС-8. Около часа потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать возгорание, - продолжили в Главном управлении.

В результате пожара выгорела комната одной из квартир на площади 12 кв. м, уничтожена крыша дома на общей площади 196 кв. м, в квартирах и на лестничной клетке на втором этаже закопчены потолок и стены.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Всего в тушении участвовали 32 человека и 7 единиц техники.


пожар спасение

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