В Улан-Удэ на пожаре спасли человека

Происшествия, Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

Пожар произошёл по улице Жанаева



14 октября в 22:26 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании двухэтажного деревянного многоквартирного дома по улице Жанаева в Улан-Удэ.



- На место пожара незамедлительно были направлены дежурные караулы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. До приезда пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировалось 10 человек. С места пожара работниками скорой помощи в медицинское учреждение была госпитализирована женщина, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



На момент прибытия первого подразделения горела одна из квартир, огнём была охвачена крыша дома.



- Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-1 Главного управления МЧС России по Бурятии с применением спасательного устройства спасён 1 человек, всего на месте работали 3 звена ГДЗС. Личным составом пожарно-спасательных частей проложено 200 метров магистральной линии для подачи воды на три ствола КУРС-8. Около часа потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать возгорание, - продолжили в Главном управлении.



В результате пожара выгорела комната одной из квартир на площади 12 кв. м, уничтожена крыша дома на общей площади 196 кв. м, в квартирах и на лестничной клетке на втором этаже закопчены потолок и стены.



Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Всего в тушении участвовали 32 человека и 7 единиц техники.





