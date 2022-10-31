В Бурятии задержали браконьера из Забайкалья

У задержанного отсутствовало разрешение на добычу



В Баунтовском районе Бурятии, в местности Ашагли во время очередного рейда охотнадзора был задержан нарушитель из Забайкальского края. Браконьер находился на территории общедоступных охотничьих угодий, не имея разрешения на добычу. При этом у него находилось при себе охотничье нарезное оружие.



На него был составлен административный протокол. Материалы дела переданы в суд для принятия правового решения.



Как сообщает пресс-служба Бурприроднадзора, в соответствии с Правилами охоты, физические лица обязаны иметь при себе: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, в случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях – разрешение на добычу охотничьих ресурсов. В соответствии со статьёй КоАП РФ «Нарушение правил охоты» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или лишения права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты.

