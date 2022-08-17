В баре был жестоко убит 23-летний парень
Уголовное дело об убийстве в улан-удэнском баре по улице Гагарина ушло в суд. Как стало известно «Байкал-Daily», прокуратура утвердила обвинительное заключение. Вскоре дело будет рассмотрено Верховным судом республики.
Преступление произошло в сентябре 2021 года. В баре зверски был убит 23-летний парень. Подозреваемыми оказались трое улан-удэнцев, от 19 до 23 лет, которые ночью выпивали в том же заведении.
По данным следствия, вечером 27 сентября молодые люди с приятелями веселились в баре. Они не хотели покидать помещение по окончании работы заведения. Тогда им сделал замечание один из посетителей бара, знакомый с его владельцами, попросив уйти. Им это явно не понравилось, и они избили его, а затем продолжили пьянствовать.
Избитый ими молодой человек также остался в баре и утром снова попросил засидевшихся гостей уйти. Это ещё больше разгневало пьяных посетителей. Они вновь напали на него и жестоко избили руками, ногами, металлическим табуретом и гитарой по голове и телу.
Кроме того, один из нападавших стащил у жертвы телефон Xiaomi и банковскую карту.
Все трое покинули бар, бросив избитого парня умирать. Он скончался через некоторое время.
- Позднее злоумышленник, похитивший банковскую карту, совершил с ее помощью покупки в магазине, а также снял с банковского счета в банкомате деньги, причинив имущественный ущерб на общую сумму почти в 30 тысяч рублей, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Молодые люди обвиняются по статье «Убийство, совершённое группой лиц с особой жестокостью», а один из них – также по статьям «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба» и «Кража с банковского счёта с причинением значительного ущерба».
В Улан-Удэ в суд ушло дело о зверском убийстве в баре
Происшествия, Фото:
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