В Улан-Удэ в суд ушло дело о зверском убийстве в баре

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

В баре был жестоко убит 23-летний парень



Уголовное дело об убийстве в улан-удэнском баре по улице Гагарина ушло в суд. Как стало известно «Байкал-Daily», прокуратура утвердила обвинительное заключение. Вскоре дело будет рассмотрено Верховным судом республики.



Преступление произошло в сентябре 2021 года. В баре зверски был убит 23-летний парень. Подозреваемыми оказались трое улан-удэнцев, от 19 до 23 лет, которые ночью выпивали в том же заведении.



По данным следствия, вечером 27 сентября молодые люди с приятелями веселились в баре. Они не хотели покидать помещение по окончании работы заведения. Тогда им сделал замечание один из посетителей бара, знакомый с его владельцами, попросив уйти. Им это явно не понравилось, и они избили его, а затем продолжили пьянствовать.



Избитый ими молодой человек также остался в баре и утром снова попросил засидевшихся гостей уйти. Это ещё больше разгневало пьяных посетителей. Они вновь напали на него и жестоко избили руками, ногами, металлическим табуретом и гитарой по голове и телу.



Кроме того, один из нападавших стащил у жертвы телефон Xiaomi и банковскую карту.



Все трое покинули бар, бросив избитого парня умирать. Он скончался через некоторое время.



- Позднее злоумышленник, похитивший банковскую карту, совершил с ее помощью покупки в магазине, а также снял с банковского счета в банкомате деньги, причинив имущественный ущерб на общую сумму почти в 30 тысяч рублей, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Молодые люди обвиняются по статье «Убийство, совершённое группой лиц с особой жестокостью», а один из них – также по статьям «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба» и «Кража с банковского счёта с причинением значительного ущерба».

