17 августа

16 августа

Популярное

В Улан-Удэ в суд ушло дело о зверском убийстве в баре

В Улан-Удэ в суд ушло дело о зверском убийстве в баре
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
В баре был жестоко убит 23-летний парень

Уголовное дело об убийстве в улан-удэнском баре по улице Гагарина ушло в суд. Как стало известно «Байкал-Daily», прокуратура утвердила обвинительное заключение. Вскоре дело будет рассмотрено Верховным судом республики.

Преступление произошло в сентябре 2021 года. В баре зверски был убит 23-летний парень. Подозреваемыми оказались трое улан-удэнцев, от 19 до 23 лет, которые ночью выпивали в том же заведении.

По данным следствия, вечером 27 сентября молодые люди с приятелями веселились в баре. Они не хотели покидать помещение по окончании работы заведения. Тогда им сделал замечание один из посетителей бара, знакомый с его владельцами, попросив уйти. Им это явно не понравилось, и они избили его, а затем продолжили пьянствовать.

Избитый ими молодой человек также остался в баре и утром снова попросил засидевшихся гостей уйти. Это ещё больше разгневало пьяных посетителей. Они вновь напали на него и жестоко избили руками, ногами, металлическим табуретом и гитарой по голове и телу.

Кроме того, один из нападавших стащил у жертвы телефон Xiaomi и банковскую карту.

Все трое покинули бар, бросив избитого парня умирать. Он скончался через некоторое время.

- Позднее злоумышленник, похитивший банковскую карту, совершил с ее помощью покупки в магазине, а также снял с банковского счета в банкомате деньги, причинив имущественный ущерб на общую сумму почти в 30 тысяч рублей, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Молодые люди обвиняются по статье «Убийство, совершённое группой лиц с особой жестокостью», а один из них – также по статьям «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба» и «Кража с банковского счёта с причинением значительного ущерба». 
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ в суд ушло дело о зверском убийстве в баре
В Улан-Удэ в суд ушло дело о зверском убийстве в баре
Происшествия, 17.08.2022
В баре был жестоко убит 23-летний парень
Читинец удерживал девушку в квартире, угрожая молотком
Читинец удерживал девушку в квартире, угрожая молотком
Происшествия, 17.08.2022
Пленнице посчастливилось вырваться из квартиры живой и невредимой
У читинца украли барсетку, где лежало полмиллиона рублей
У читинца украли барсетку, где лежало полмиллиона рублей
Происшествия, 17.08.2022
Владелец забыл сумку со столь крупной суммой
В Иркутской области нашли заблудившихся в лесу женщину с ребёнком
В Иркутской области нашли заблудившихся в лесу женщину с ребёнком
Происшествия, 17.08.2022
Потерявшиеся мама и ребёнок пошли в лес за грибами
Полицейские поблагодарили иркутянина за помощь в тушении пожара
Полицейские поблагодарили иркутянина за помощь в тушении пожара
Происшествия, 17.08.2022
Мужчина рассказал, что просто не мог проехать мимо
В Улан-Удэ директор турфирмы присваивала деньги клиентов
В Улан-Удэ директор турфирмы присваивала деньги клиентов
Происшествия, 17.08.2022
Один из обманутых клиентов потерял 440 тысяч рублей
В Улан-Удэ 17-летний парень готовил наркотики в присутствии родителей
В Улан-Удэ 17-летний парень готовил наркотики в присутствии родителей
Происшествия, 17.08.2022
В квартиру неожиданно для хозяев пришёл полицейский
В Бурятии мужчина с перевернувшейся лодки найден мёртвым
В Бурятии мужчина с перевернувшейся лодки найден мёртвым
Происшествия, 17.08.2022
Житель Иркутской области пропал ещё конце июля
В Бурятии мужчину осудили за семь золотых слитков
В Бурятии мужчину осудили за семь золотых слитков
Происшествия, 17.08.2022
У мужчины изъяли слитки на 6,5 млн рублей
В Бурятии дети спрятались в магазине перед закрытием
В Бурятии дети спрятались в магазине перед закрытием
Происшествия, 17.08.2022
Когда магазин закрылся, мальчики стали бегать там и веселиться
В Бурятии пьяный мужчина погиб на пожаре
В Бурятии пьяный мужчина погиб на пожаре
Происшествия, 17.08.2022
Сожительница погибшего ушла из дома, так как он дебоширил

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^