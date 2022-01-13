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В Бурятии устроили погоню за автомобилем, вёзшим коноплю

В Бурятии устроили погоню за автомобилем, вёзшим коноплю
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель и пассажиры сбежали, но всё равно были пойманы позже

К уголовной ответственности будет привлечен 19-летний житель Баунтовского эвенкийского района Бурятии, который пытался скрыться от полицейским, везя при этом коноплю.

Всё произошло ещё в ноябре 2021 года. Молодой человек недалеко от села Оронгой собрал большой «урожай» конопли – около восьми килограммов. В обратный путь он поехал вместе с друзьями-земляками. Мешки с коноплёй они положили в багажник.

В Нурселении автомашину заметили сотрудники ГИБДД. Водитель не выполнил требование инспектора ДПС об остановке и попытался скрыться.

В результате преследования автомобиль был остановлен в селе Сотниково. Водитель и двое пассажиров бросились врассыпную.

Несмотря на то, что молодые люди тогда убежали, в последующем их личности были установлены. Полицейские задержали их. Так и выяснилось, что же произошло в тот день.

- 19-летний гражданин свою вину признал. Отметим, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Нигде не работает. Правоохранителями изъяты около 8 килограммов наркотика, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
ГИБДД конопля

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