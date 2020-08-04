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Лошади вытоптали огород жительницы Бурятии

Лошади вытоптали огород жительницы Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Чужие лошади выломали заборы и уничтожили все насаждения

Жительница Бичурского района Бурятии пожаловалась, что чужие лошади вытоптали её огород. Проблему озвучили в группе «Бичура-инфо. 24/7».

- Ночью со 2 на 3 августа по улице Калинина вольный скот – лошади, разломали заборы, стоптали покосы, грядки. У нас вообще все грядки уничтожили, мы остались без огорода. А у меня семья, дети. Лето ухаживала, и ничего нет. Помогите, пожалуйста, куда нам обратиться с этой проблемой и кто за это понесёт ответственность??? Почему хозяева скота не принимают меры по выпасу? Это уже не первый случай, когда скот уничтожает огород, - пожаловалась сельчанка.

В группе «Бичура-инфо» пояснили, что в подобных случаях необходимо сфотографировать безнадзорных животных и по возможности задержать их. Пожаловаться на происшествие можно в местный отдел полиции и администрацию села.

Сельчанка обратилась в полицию, там у неё приняли заявление. «Разбираться будет участковый», прокомментировала женщина.

- Сфотографировать коней я не успела, да и не до этого было. Конечно, так было бы легче доказать. Примерно предполагаю, чьи это кони. Очень надеюсь, что хозяин понесёт наказание, - высказалась сельчанка.

В группе отмечают, что проблема с безнадзорными домашними животными назрела давно.

- Хозяева скота, примите меры, чтобы ваши козы, коровы и кони не гадили, где попало, не объедали цветники и не уничтожали урожаи односельчан! – обратились администраторы группы «Бичура-инфо» к фермерам.

Проблем с вольным выгулом скота в республике, действительно, есть. Недавно агрессивный бык пугал жителей села Тарбагатай. А в селе Мухоршибирь люди жаловались на коз, которые гадят возле магазина
лошади огород
 
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