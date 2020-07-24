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В Бурятии пьяная езда обошлась бывшему контрактнику в 210 тысяч

В Бурятии пьяная езда обошлась бывшему контрактнику в 210 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Военнослужащего поймали пьяным за рулём в День Победы

24-летний уроженец Тывы, бывший контрактник, а ныне сержант запаса, признан Кяхтинским гарнизонным военным судом виновным в повторной пьяной езде. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону.

Молодой человек проходил службу в Бурятии по контракту с октября 2019 до 13 мая 2020 года. В марте он уже был подвергнут административному наказанию за езду в нетрезвом виде, тогда парня оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ночью 9 мая его автомобиль «Тойота Корона Премио» остановили инспекторы ДПС. Они заметили, что водитель иномарки пьян: изо рта исходил запах алкоголя, наблюдалось нарушение речи, кожа имела резкий окрас. При этом сам водитель не отрицал, что употреблял алкоголь. Но от дачи показаний молодой человек отказался.

Как выяснилось, на День Победы молодой человек выпивал с приятелем, а после застолья поехал к себе домой.

По результатам освидетельствования у молодого человека установлено алкогольное опьянение: 0,38 мг/л.

К уголовной ответственности он привлекался впервые. В суде полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Отягчающих обстоятельств у суда не нашлось.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 210 тысяч рублей. Также молодого человека лишили водительских прав на два года.

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