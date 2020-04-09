Жители Бурятии застряли в аэропорту вместе с хабаровчанами, жителями Якутии и других регионов
В пятницу в Сеул из Хабаровска отправится рейс авиакомпании «Аврора». Он заберёт жителей дальневосточных регионов, которые не смогли вернуться на Родину из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
В Сеуле находятся более 170 человек, среди них жители Хабаровского края, Бурятии, Якутии, Камчатки и других регионов, в том числе дети. Для них был запланирован рейс во вторник, однако его перенесли сперва на среду, а затем вновь отложили.
- Только сегодня утром краевой минтранс получил алгоритм работы с пассажирами, которые не успели вернуться домой до закрытия границ. Там разъяснения, как действовать. В первую очередь, это регистрация всех пассажиров на портале госуслуг. Сейчас рейс на Хабаровск почти заполнен, зарегистрировалось 107 пассажиров. Из них 10 детей и один младенец. Списки будут переданы для проверки в МВД. И в зависимости от этого прогнозируем, что, скорее всего, рейс состоится только завтра, - сказал ТАСС представитель пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края.
По прилёту в Хабаровск все пассажиры из Сеула будут находиться на карантине.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее представительство МИД России в Улан-Удэ поступали обращения от взволнованных жителей Бурятии, чьи родственники также не могут вылететь из другого южнокорейского города – Инчхон. У людей уже закончились деньги на гостиницу, и они живут прямо в аэропорту.
За застрявшими в Сеуле жителями Бурятии отправят самолёт
Происшествия, Фото:
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