 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Апреля

08 Апреля

Популярное

За застрявшими в Сеуле жителями Бурятии отправят самолёт

За застрявшими в Сеуле жителями Бурятии отправят самолёт
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Жители Бурятии застряли в аэропорту вместе с хабаровчанами, жителями Якутии и других регионов

В пятницу в Сеул из Хабаровска отправится рейс авиакомпании «Аврора». Он заберёт жителей дальневосточных регионов, которые не смогли вернуться на Родину из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

В Сеуле находятся более 170 человек, среди них жители Хабаровского края, Бурятии, Якутии, Камчатки и других регионов, в том числе дети. Для них был запланирован рейс во вторник, однако его перенесли сперва на среду, а затем вновь отложили.

- Только сегодня утром краевой минтранс получил алгоритм работы с пассажирами, которые не успели вернуться домой до закрытия границ. Там разъяснения, как действовать. В первую очередь, это регистрация всех пассажиров на портале госуслуг. Сейчас рейс на Хабаровск почти заполнен, зарегистрировалось 107 пассажиров. Из них 10 детей и один младенец. Списки будут переданы для проверки в МВД. И в зависимости от этого прогнозируем, что, скорее всего, рейс состоится только завтра, - сказал ТАСС представитель пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края.

По прилёту в Хабаровск все пассажиры из Сеула будут находиться на карантине.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее представительство МИД России в Улан-Удэ поступали обращения от взволнованных жителей Бурятии, чьи родственники также не могут вылететь из другого южнокорейского города – Инчхон. У людей уже закончились деньги на гостиницу, и они живут прямо в аэропорту.

самолет коронавирус Южная Корея
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье из-за сигарет произошло два пожара
В Забайкалье из-за сигарет произошло два пожара
Происшествия, 09.04.2020
Виновников привлекли к административной ответственности
Читинка сама поймала воровку
Происшествия, 09.04.2020
Женщина удерживала воровку до приезда правоохранителей
В Забайкалье расследуют дело о ДТП 6-летней давности
В Забайкалье расследуют дело о ДТП 6-летней давности
Происшествия, 09.04.2020
Сейчас следователи разыскивают свидетелей
В Бурятии волки «угоняют» овец
В Бурятии волки «угоняют» овец
Происшествия, 09.04.2020
Волки держат в страхе жителей тарбагатайского села
В Иркутске поймали серийного грабителя пенсионерок
В Иркутске поймали серийного грабителя пенсионерок
Происшествия, 09.04.2020
Общий ущерб составил около 90 тысяч рублей.
Житель Бурятии заставил детей угнать мотоцикл
Житель Бурятии заставил детей угнать мотоцикл
Происшествия, 09.04.2020
После чего он велел закопать мотоцикл в огороде  
В Бурятии дети устроили лесной пожар
В Бурятии дети устроили лесной пожар
Происшествия, 09.04.2020
Накануне тушили семь пожаров
В Улан-Удэ две недели не могут опознать сбитого пешехода
В Улан-Удэ две недели не могут опознать сбитого пешехода
Происшествия, 09.04.2020
Неизвестный мужчина две недели находится в больнице
До 60 выросло число случаев коронавируса в Бурятии
До 60 выросло число случаев коронавируса в Бурятии
Происшествия, 09.04.2020
Круг контактных лиц превысил две тысячи человек
В Бурятии вор уехал на украденном велосипеде
В Бурятии вор уехал на украденном велосипеде
Происшествия, 09.04.2020
Сельчанин собирался продать чужой велосипед
Читинцы избили и обокрали посетителя бара
Читинцы избили и обокрали посетителя бара
Происшествия, 08.04.2020
У мужчины украли телефон и кошелёк с деньгами
В Бурятии сгорели сельский клуб и библиотека
В Бурятии сгорели сельский клуб и библиотека
Происшествия, 08.04.2020
Помещение сельской администрации удалось спасти  

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^