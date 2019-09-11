 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Сентября

Доступная мода: Кировская меховая фабрика представит в Улан-Удэ коллекцию сезона 2019/20

10 Сентября

Популярное

В Бурятии таксист вёз мешок конопли: видео

В Бурятии таксист вёз мешок конопли: видео
Происшествия, 
Молодой человек уверенно отвечал на допросе

Ночью в Иволгинском районе Бурятии сотрудники дорожно-патрульной службы на дороге в село Сужа для проверки документов остановили такси.

В машине полицейские обнаружили мешок с веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы – марихуаной массой более 1200 граммов.

Выяснилось, что мешок с наркотиком принадлежит 23-летнему водителю, а не пассажиру, который также находился в автомобиле. От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества таксист отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол.

- В мешке находится конопля для личного пользования, без цели сбыта, - уверенно ответил на допросе мужчина.



Полицейским улан-удэнец пояснил, что собрал марихуану в поле района для личного употребления и возвращался домой. Наркотическое средство изъято.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
такси наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии таксист вёз мешок конопли: видео
В Бурятии таксист вёз мешок конопли: видео
Происшествия, 11.09.2019
Молодой человек уверенно отвечал на допросе
В Улан-Удэ лжесотрудник Роспотребнадзора пытался изъять фрукты
В Улан-Удэ лжесотрудник Роспотребнадзора пытался изъять фрукты
Происшествия, 11.09.2019
Мужчина заявил продавцу, что у фруктов истёк срок годности
Иркутянка напала на сотрудников ДТП
Иркутянка напала на сотрудников ДТП
Происшествия, 11.09.2019
Таким образом женщина заступалась за сожителя
Улан-удэнец выхватил телефон из рук прохожего
Улан-удэнец выхватил телефон из рук прохожего
Происшествия, 11.09.2019
Мужчина нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности
В улан-удэнском ссузе украли ноутбук педагога
В улан-удэнском ссузе украли ноутбук педагога
Происшествия, 11.09.2019
Вором оказался мужчина, делавший ремонт в учреждении
В Забайкалье трое мужчин украли табун лошадей
В Забайкалье трое мужчин украли табун лошадей
Происшествия, 11.09.2019
Общая стоимость табуна 1,5 млн рублей
В Бурятии «Камри» вылетела с дороги и перевернулась
В Бурятии «Камри» вылетела с дороги и перевернулась
Происшествия, 11.09.2019
ДТП произошло в Прибайкальском районе
В Улан-Удэ женщина погибла, выпав с шестого этажа
В Улан-Удэ женщина погибла, выпав с шестого этажа
Происшествия, 11.09.2019
Её тело нашли возле дома на Трубачеева
В Бурятии водитель насмерть сбил женщину, испугался и сбежал
В Бурятии водитель насмерть сбил женщину, испугался и сбежал
Происшествия, 11.09.2019
Когда виновника смертельного ДТП задержали, он был пьян

На «Арбате» в Улан-Удэ умер мужчина
На «Арбате» в Улан-Удэ умер мужчина
Происшествия, 11.09.2019
Вероятно, мужчина скончался из-за сердечного приступа

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^