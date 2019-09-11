В Бурятии таксист вёз мешок конопли: видео

- В мешке находится конопля для личного пользования, без цели сбыта, - уверенно ответил на допросе мужчина.











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Ночью в Иволгинском районе Бурятии сотрудники дорожно-патрульной службы на дороге в село Сужа для проверки документов остановили такси.В машине полицейские обнаружили мешок с веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы – марихуаной массой более 1200 граммов.Выяснилось, что мешок с наркотиком принадлежит 23-летнему водителю, а не пассажиру, который также находился в автомобиле. От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества таксист отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол.Полицейским улан-удэнец пояснил, что собрал марихуану в поле района для личного употребления и возвращался домой. Наркотическое средство изъято.Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.