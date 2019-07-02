1,5-годовалая девочка выпала из окна в Братске

Во время инцидента мама ребёнка была на кухне
Вчера вечером в Братске произошёл несчастный случай – из окна выпала полуторагодовалая девочка. Ребёнка госпитализировали в детскую больницу с травмами головы.
Семья девочки проживает в квартире на втором этаже многоквартирного дома. По предварительной информации, пока дети играли в других комнатах, мама находилась на кухне. Она узнала о случившемся, услышав шум на улице. Ребёнок выпал из окна спальни вместе с москитной сеткой.
На сегодня это 11-й случай выпадения детей из окон в регионе. С начала года в Иркутской области травмировано восемь несовершеннолетних, а трое детей погибло после падения с высоты.
В большинстве случаев пострадавшие дети воспитывались в благополучных семьях, не состоящих на профилактическом учёте.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Усолье-Сибирском пятилетняя девочка выпала со второго этажа дачного домика, в котором находилась под присмотром бабушки. В посёлке Сергиев Посад Иркутского района родители оставили пятилетнего сына у знакомой. Когда взрослых не было в комнате, ребёнок, выпал из окна и получил травмы.
В Иркутске ребёнок попал в больницу после падения из окна, расположенного на четвёртом этаже, потому что родители оставили его на несколько минут без присмотра.
От аналогичного случая в Зиме скончалась четырёхлетняя девочка.
Также трагический случай произошёл в Ленинском районе Иркутска. Пятилетний ребёнок находился дома с матерью, женщина ненадолго вышла из комнаты, в этот момент ребёнок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку, выпал из окна и погиб.
Похожий случай был и в Бурятии. Девочка в результате несчастного случая получила травмы, выпав из окна во время сончаса в детском лагере.
- Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют взрослым обратить особое внимание на безопасность маленьких детей и не допускать их нахождение вблизи окон. Москитные сетки не обеспечивают защиту от выпадения и создают лишь видимый барьер между окном и улицей. Именно окна с этими устройствами чаще всего становятся источниками драматических происшествий с детьми, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
1,5-годовалая девочка выпала из окна в Братске
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Гаджет воровка продала случайному прохожему
Грабёж произошёл во время распития алкоголя
Сельчанка зашла в магазин, когда произошла кража
Во время инцидента мама ребёнка была на кухне
Её задержали полицейские во время «проверочной закупки»
Женщине якобы полагалась компенсация за некачественные лекарства
Владелец дома вовремя увидел начинающийся пожар
Леса сгорели на площади 11,4 га
На пару возбуждено уголовное дело
«Последний бабушкин звонок был маме, она сказала, что сидит на комоде с двумя собаками на руках, а вода по горло», - рассказал внук погибшей пенсионерки
В Бурятии всё чаще легализуют доходы, полученные преступным путём
Стали известны подробности заказного убийства предпринимателя в Красноярске
Общественники не исключают, что при строительстве дороги был некачественно отсыпан грунт
Трагедия произошла из-за пощёчин
68-летний байкер попал в ДТП