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В Иркутской области девочка погибла, выпав из окна

В Иркутской области девочка погибла, выпав из окна
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За выходные в области случилось два случая выпадения детей из окон

Сразу два несчастных случая с падением детей из окон произошли в Усольском и Зиминском районах Иркутской области в выходные.

В Усолье-Сибирском пятилетняя девочка выпала из окна. Она получила травмы и была госпитализирована в больницу. Девочка находилась на даче вместе с бабушкой, играла с детьми на втором этаже дома. Забравшись на подоконник, она облокотилась на москитную сетку и выпала со второго этажа.

23 июня в Зиме из окна выпала четырёхлетняя девочка. Она играла дома, оставшись на несколько минут без присмотра, выпала из окна квартиры с 4 этажа. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. Однако вскоре она скончалась.

По данному факту проводится доследственная проверка.

С начала года в регионе из окон выпало девять детей, трое из них погибло, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция предупреждает, что открытые окна – источник опасности для детей, и москитная сетка никак не ограждает ребёнка от падения.
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