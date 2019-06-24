За выходные в области случилось два случая выпадения детей из окон
Сразу два несчастных случая с падением детей из окон произошли в Усольском и Зиминском районах Иркутской области в выходные.
В Усолье-Сибирском пятилетняя девочка выпала из окна. Она получила травмы и была госпитализирована в больницу. Девочка находилась на даче вместе с бабушкой, играла с детьми на втором этаже дома. Забравшись на подоконник, она облокотилась на москитную сетку и выпала со второго этажа.
23 июня в Зиме из окна выпала четырёхлетняя девочка. Она играла дома, оставшись на несколько минут без присмотра, выпала из окна квартиры с 4 этажа. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. Однако вскоре она скончалась.
По данному факту проводится доследственная проверка.
С начала года в регионе из окон выпало девять детей, трое из них погибло, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция предупреждает, что открытые окна – источник опасности для детей, и москитная сетка никак не ограждает ребёнка от падения.
В Иркутской области девочка погибла, выпав из окна
Происшествия, Фото:
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