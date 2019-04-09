В пригороде Улан-Удэ «Тойота» врезалась в грузовик

У водителя ещё и не оказалось страховки
8 апреля произошло ДТП на улице Трактовая в пригородном селе Сотниково. Около 20 часов, выезжая с парковки недалеко от магазина «Титан», водитель «Тойоты Короллы» врезался в грузовик МАЗ. По словам очевидца, легковушка выехала под знак «Кирпич».
Пострадавших в результате столкновения нет. «Королле» нанесён ущерб, в частности, от удара отлетел передний бампер. К несчастью для водителя легковушки, у него нет страхового полиса.
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