С начала года на дорогах погибли четверо детей и подростков
В первом квартале 2019 года в Бурятии произошёл спад общего числа дорожных аварий. Несмотря на это, число погибших выросло почти в 3 раза, с 10 человек (годом ранее) до 26-ти.
Всего за 3 месяца в Бурятии было зарегистрировано 270 аварий, в них пострадало 296 человек.
Одна из самых печальных статистик – это рост ДТП с участием детей. За 2019 год на дорогах республики погибли четверо несовершеннолетних. Это трое детей-пассажиров и один 15-летний парень за рулём машины.
Из всего числа ДТП 28 совершили пьяные водители. Инспекторы ДПС только за первый квартал поймали более 1,5 тысяч автолюбителей в алкогольном и наркотическом опьянении.
Также в республике произошло 33 наезда на пешеходов, в результате 10 человек погибло. Причины всегда одни и те же – нахождение на проезжей части и переход в неустановленном месте.
- Управлением ГИБДД принимаются по стабилизации чрезвычайных ситуаций на дорогах республики. Это выявление и пресечение административных правонарушений дорожного движения. Инспекторами было составлено более 87 тысяч протоколов, в том числе свыше полутра тысяч протоколов составлены на пешеходов, – сообщил начальник УГИБДД МВД по Бурятии Павел Югов.
В Бурятии выросло число смертельных ДТП
Происшествия, Фото:
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