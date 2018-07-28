На пожаре в Бурятии выгорела квартира





В результате пожара выгорела квартира, частично повреждено потолочное перекрытие и кровля.





Пожар был ликвидирован в 21:17, сообщает ГУ МЧС Бурятии. На ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 2 единицы техники.

Накануне в 20:44 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В посёлке Илька по улице Почтовая горела квартира в доме.