На пожаре в Бурятии выгорела квартира

Пожар произошёл в Заиграевском районе
Накануне в 20:44 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В посёлке Илька по улице Почтовая горела квартира в доме.
В результате пожара выгорела квартира, частично повреждено потолочное перекрытие и кровля.
Пожар был ликвидирован в 21:17, сообщает ГУ МЧС Бурятии. На ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 2 единицы техники.
Пожар произошёл в Заиграевском районе
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