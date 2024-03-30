Прогулки по Улан-Удэ. Март 2024

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Тюльпаны, лужи, шашлыки, блины



Ёлка всё. Бывший «Прогресс» опять сменил вывеску. На «Арбате» внезапно иркутские дворники! Голуби упорно перекрашивают памятник Пушкину в белый цвет. Древний недострой у мемориала Победы дождался очереди на снос. Масленица в Этнографическом собрала невероятное количество празднующих.



- Кстати, седлать зелёные скульптуры в музее совсем не возбраняется. Они для этого и созданы, в общем-то. На этом фоне весьма странна надуманная «сакральность» зелёных коней на площади Советов, – заметил Сергей Тарасенко.



На Пушкина после таяния снегов получился великолепный пруд, постепенно превращающийся в сад камней. В парке «Радуга» на ПВЗ началась масштабная реконструкция. Хочется верить, что после неё сохранятся хотя бы некоторые из легендарных мозаичных фигур.





