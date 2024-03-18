«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с празднования Масленицы
Празднование «Семейной Масленицы» в Этнографическом музее Забайкалья 17 марта посетили более восьми тысяч улан-удэнцев. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Праздник традиционно прошёл весело, с песнями и плясками. Творческие коллективы показали театрализованную постановку. Также горожане познакомились с народными обычаями и традициями проводов зимы и встречи весны. Конечно же, гости мероприятия полакомились блинами и другими угощениями.
Участники гуляний состязались в ловкости, силе и хитрости. Кульминацией стал розыгрыш самых ценных призов на ледовом столбе. В этом году умельцы забрали все призы, кроме одного.
Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы, символизирующим проводы зимы.
«Гуляй, Масленица!»: Более восьми улан-удэнцев пришли на проводы зимы
Общество, Фото:
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