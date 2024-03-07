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В Улан-Удэ договорились о проведении российско-монгольских военных учений

В Улан-Удэ договорились о проведении российско-монгольских военных учений
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
«Селенга-2024» будет приурочена к 85-летию победы на реке Халхин-Гол

В Улан-Удэ завершилась первая планирующая конференция по подготовке совместного российско-монгольских военных учений «Селенга-2024». В ходе переговоров представители Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии согласовали замысел учений, порядок практических действий подразделений, организацию питания, бытового обслуживания и обеспечение ГСМ. Кроме того, был согласован порядок пересечения государственной границы подразделениями.

Начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев сообщил, что учение «Селенга» будет приурочено к памятной дате — 85-летию победы на реке Халхин-Гол и направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран с применением различных тактических приёмов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооружённые формирования.

В текущем году в учении «Селенга» планируется задействовать ряд подразделений Восточного военного округа.

- Бои на реке Халхин-Гол проходили с мая по сентябрь 1939 года. Советские и монгольские войска под командованием Георгия Жукова разгромили соединения японской Квантунской армии, вторгшиеся в Монгольскую Народную Республику. Победа на Халхин-Голе оказала серьезное влияние на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне нацистской Германии, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Бурятия ВВО Монголия военнослужащие военные учения Селенга

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