Библиотека улан-удэнской колонии пополнилась на 40 книг

Передали книги разных авторов



В Улан-Удэ исправительная колония №8 получила в подарок книги. 40 изданий различных авторов передали представители филиала централизованной библиотечной системы города № 13.



- Пополнение библиотечного фонда исправительного учреждения осуществляется ежеквартально за счёт литературы, которая предназначена для утилизации или вывода в тираж, в рамках ранее заключенного соглашения, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.





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