01 февраля

31 января

Популярное

Библиотека улан-удэнской колонии пополнилась на 40 книг

Библиотека улан-удэнской колонии пополнилась на 40 книг
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Передали книги разных авторов

В Улан-Удэ исправительная колония №8 получила в подарок книги. 40 изданий различных авторов передали представители филиала централизованной библиотечной системы города № 13.

- Пополнение библиотечного фонда исправительного учреждения осуществляется ежеквартально за счёт литературы, которая предназначена для утилизации или вывода в тираж, в рамках ранее заключенного соглашения, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

колония книги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ спасли крошечную собачку, примёрзшую к земле
В Улан-Удэ спасли крошечную собачку, примёрзшую к земле
Общество, 01.02.2024
Животное забрали из отлова и теперь ищут ему хозяев
В селе Бурятии разгорелся спор вокруг отмены уроков в школе
В селе Бурятии разгорелся спор вокруг отмены уроков в школе
Общество, 01.02.2024
Местных жителей возмутило, что их детей отправили на занятия в 40-градусный мороз

Улан-удэнцы выступили против микрофинансовых организаций
Улан-удэнцы выступили против микрофинансовых организаций
Общество, 01.02.2024
Запрет на них поддерживают большинство работающих горожан

В пригородном селе Бурятии «отказали» бесплатные водоколонки
В пригородном селе Бурятии «отказали» бесплатные водоколонки
Общество, 01.02.2024
С ними пообещали разобраться до конца недели
Бурятские шаманы попросят об излечении людей от болезней
Бурятские шаманы попросят об излечении людей от болезней
Общество, 01.02.2024
Для этого они устроят специальный обряд
Аэропорт «Байкал» обслужил в январе почти 50 тысяч пассажиров
Аэропорт «Байкал» обслужил в январе почти 50 тысяч пассажиров
Общество, 01.02.2024

Растёт пассажиропоток в Новосибирск и Иркутск


В Улан-Удэ произошла неразбериха с отменой уроков второй смены
В Улан-Удэ произошла неразбериха с отменой уроков второй смены
Общество, 01.02.2024
 В итоге школам пришлось самим принимать решение 
S7 Airlines объяснила инциденты с задержками самолётов из Улан-Удэ
S7 Airlines объяснила инциденты с задержками самолётов из Улан-Удэ
Общество, 01.02.2024
Из Улан-Удэ не смогли вылететь два самолёта
Жители Бурятии досрочно получат единые пособия
Жители Бурятии досрочно получат единые пособия
Общество, 01.02.2024
Деньги им переведут на день раньше обычного
«Мы ждали обмена»: В Бурятии рассказали об освобождённых из украинского плена
«Мы ждали обмена»: В Бурятии рассказали об освобождённых из украинского плена
Общество, 01.02.2024
Сестра одного из них лично просила о помощи главу республики 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^