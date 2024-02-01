Передали книги разных авторов
В Улан-Удэ исправительная колония №8 получила в подарок книги. 40 изданий различных авторов передали представители филиала централизованной библиотечной системы города № 13.
- Пополнение библиотечного фонда исправительного учреждения осуществляется ежеквартально за счёт литературы, которая предназначена для утилизации или вывода в тираж, в рамках ранее заключенного соглашения, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Библиотека улан-удэнской колонии пополнилась на 40 книг
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