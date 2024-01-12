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В Бурятии пишут книгу к 50-летию лесного семеноводства

В Бурятии пишут книгу к 50-летию лесного семеноводства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Юбилей будут отмечать в этом году

В 2024 году лесному семеноводству Бурятии исполняется 50 лет. Началом отсчета считается организация Иволгинской лесной семеноводческой производственной станции 11 апреля 1974 года.

За полвека служба претерпела многие измения и развитие. Об этом будет рассказано в книге, которую в настоящее время создают сотрудники филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Бурятия».

Специалисты филиала сейчас составляют и пишут информацию, готовят медиаматериалы. В книге планируется подробно осветить работу отдела «Бурятская лесосеменная станция», проведённую за последние 10 лет.

- К 40-летию лесного семеноводства Бурятии издавали книгу о работе службы. За прошедшие 10 лет многое поменялось, наш отдел выполняет новые виды работ и решает другие поставленные задачи. Обо всем этом мы с коллегами расскажем в обновленном издании книги, - рассказала заместитель начальника отдела «Бурятская лесосеменная станция» Лариса Казазаева.

Завершить работу над изданием сотрудники филиала Рослесозащиты намерены до весны, чтобы в памятную дату – 11 апреля – все причастные к развитию лесного семеноводства Бурятии встретили праздник с книгой, описывающий и их труд.

книги Лес

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