Работники обратились в прокуратуру
В прокуратуру Железнодорожного района Улан-Удэ обратились работники пункта приёма и отгрузки древесины. Оказалось, что в течение полугода индивидуальный предприниматель не заключал трудовые договоры с рамщиком и сторожем. Таким образом бизнесмен уходил от налогов и уплаты страховых взносов за работников.
- По результатам проверки прокурором внесено представление работодателю, который для устранения нарушений заключил трудовые договоры с работниками и произвёл за них налоговые и пенсионные отчисления, - сообщил «Байкал-Daily» помощник прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Андрей Панков.
Кроме того, по постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности.
В Улан-Удэ бизнесмен не заключал трудовые договоры с рамщиком и сторожем
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