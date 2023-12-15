Жительница Бурятии вернула почти 50 тысяч за некачественный водонагреватель



Сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора помогли жительнице Бурятии вернуть деньги за некачественный водонагреватель. Женщина приобрела его летом. Бойлер с сухим тэном обошёлся в 29 999 рублей.



В описании товара говорилось, что трубчатый водонагреватель такого типа отличается повышенной долговечностью, «сухой тэн» не контактирует с водой и изолирован от неё колбой, а потому и накипи при использовании образуется меньше.



Однако уже через полтора месяца бойлер перестал работать. В гарантийном обслуживании покупательнице оказали, сославшись на нарушения правил эксплуатации. Правда, о каких именно нарушениях речь, не уточнили. В заключении же уточнили, что в водонагревателе обнаружили большое количество накипи.



Женщина потребовала вернуть свои деньги и написала претензию, которую оставили без удовлетворения. Тогда она обратилась в Роспотребнадзор, а надзорное ведомство, в свою очередь, подало иск в суд.



В рамках судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение на условиях расторжения договора купли-продажи. В итоге жительнице республики вернули 49 999 рублей, включая моральную компенсацию. Это решение ещё не вступило в законную силу.

