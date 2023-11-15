Начат приём заявок на республиканскую выставку «Дулаан шэмэг»
В Бурятии объявлен старт приёма заявок на V республиканскую выставку народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Дулаан шэмэг» («Тёплая красота», 6+). Участвовать могут мастера старше 18 лет по обработке овчины и созданию изделий из овчины и овечьей шерсти.
В рамках выставки состоятся конкурсные мероприятия: конкурс по выделке шкур, по изготовлению традиционной бурятской одежды из овечьей шкуры и конкурс изделий из овечьей шерсти. Также гостей приглашают на творческие встречи с мастерами «Прошлое и настоящее». Мастера покажут мастер-классы по выделке овчины и шерсти традиционными и современными методами. Качество выделки шкур оценят эксперты.
Итоговым событием станет выставка, которая пройдёт 13 декабря в художественном музее имени Сампилова. Ознакомиться с положением можно на сайте республиканского центра народного творчества, сообщили в РЦНТ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ соберутся мастера по обработке овчины
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