Красная дорожка: В Улан-Удэ прямо к помойке проложили новенький тротуар





Жители бурятской столицы жалуются на образующиеся в городе стихийные свалки. Одна такая появилась в дома № 21 на улице Юного Коммунара. Там «красуется» огромная куча бытовых и строительных отходов, рассказали в региональном отделении Народного фронта.По словам местных жителей, мусорная гора начала разрастаться после уборки гаражей. Их демонтировали более полугода назад, а свалка так и осталась и только увеличивается в размерах. Там лежат поломанные деревья, старые кровати и матрасы.Дошло до абсурда. Летом при ремонте дороги подрядчик проложил в этом месте асфальтированный тротуар и выглядит он теперь как «красная дорожка» к помойке.А в лесу в конце улицы Каменная на станции Дивизионная разрастается свалка из стройматериалов, кусков шифера, веток и различных бытовых отходов. Люди считают, что она появилась по вине регоператора по обращению с ТКО, который не всегда вывозит мусор вовремя. Общественники обратились в прокуратуру с просьбой определить ответственных лиц. Активисты призвали убрать помойки и не допустить, чтобы они появились снова.