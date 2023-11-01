Пожилые Бурятии примут участие в международной выставке «Россия»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Они покажут свои умения и творческие работы



В Москве 4 ноября начнёт свою работу международная выставка-форум «Россия» (6+). На площадке, посвящённой долголетию, активистки старшего возраста из Бурятии продемонстрируют свои умения и творческие работы.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, посещать занятия в республиканском университете третьего возраста они стали почти с начала его создания – более 10 лет назад, благодаря чему ведут активную деятельность, участвуют во многих крупных общественных мероприятиях, занимаются творчеством, спортом, являются «серебряными» волонтёрами.



- Делиться своими мастерством и опытом активистки из Баргузинского, Закаменского и Тарбагатайского районов будут 15 ноября в День Республики Бурятия на ВДНХ в павильоне «С», - пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Так, слушательница университета из Баргузинского района Надежда Бадмаева проведёт мастер-класс по знакомству с бурятским национальным костюмом.

- Для этого в Москву я привезу два костюма: мужской и женский. Гостям павильона я расскажу о значении атрибутов и символов, национальных обрядах. Очень горжусь тем, что умею играть на национальном бурятском инструменте морин хуур, буду демонстрировать свои навыки посетителям выставки. Также все желающие смогут обучиться национальной игре «Шагай наадан», - рассказала Надежда Феликсовна.



Жительница Закаменского района Тогтохо Бадмаева на международной выставке-форуме «Россия» проведёт мастер-класс для его участников и продемонстрирует технику сухого валяния из шерсти.



Ещё одна участница выставки – Мария Петрова из Тарбагатайского района. Она проведёт мастер-класс «Оздоровительная гимнастика 60+».

- Сначала будет экскурс в программу, затем я продемонстрирую комплекс упражнений: оздоровительный; оздоровительно-развлекательный для сельской женщины. Расскажу о том, что у каждого человека должна быть собственная методика самоконтроля: дневник самоконтроля, тест-контроль оценки физической подготовки на гибкость, выносливость, координацию, силу, трекер-контроль здоровых привычек, - раскрыла суть своей презентации Мария Тимофеевна.



