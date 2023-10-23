У здания Хурала Бурятии стали обустраивать пандус для инвалидов-колясочников

Об этом сообщается в местных соцсетях

Здание Народного Хурала, в котором помимо кабинетов, большого и малого зала заседаний парламента, находится и кабинет главы Бурятии, его приёмная, места для работы сотрудников администрации главы и правительства РБ и пр., рискует стать одним из последних в Улан-Удэ, где появится пандус для людей с ограниченными возможностями.



«На дворе 2023 год! Эржена Будаева, которая, возглавляя организацию «Общество без барьеров», инициировала масштабное строительство пандусов ещё в начале 21 века, ушла 10 лет назад! – пишут в соцсетях. - А в управделами только-только раскочегарились, чтобы оборудовать главное здание власти Бурятии пандусом!».





Отмечается, что сейчас «люди с ограниченными возможностями, чтобы попасть в здание Народного вынуждены звонить по телефонам, которые указаны у главного подъезда, и въезжать в него с чёрного входа у здания УФСБ».









«Возможно, чиновников на такие действия сподвигла Галина Горбатых, многолетний председатель «Общества без барьеров», которая стала в сентябре 2023 года депутатом Народного Хурала Бурятии VII созыва», - предполагает автор поста.

«Байкал-Daily» писал, что общественница, основатель и первый глава «Регионального общественного фонда по созданию безбарьерной среды» Эржена Будаева скончалась в мае 2013 года:

«Она вела широкую общественную деятельность до последнего времени. Именно благодаря усилиям Эржены Будаевой в Бурятии были созданы условия по развитию безбарьерной среды. Сегодня Улан-Удэ стал одним из самых доступных для маломобильных групп городов. Во многом по инициативе «Общества без барьеров» в республике начали появляться инклюзивные школы, которые могут посещать дети с ограниченными возможностями. Пандусы имеют больше 40 школ Бурятии (на май 2013 года – ред.). Все новые улицы Улан-Удэ строятся со сглаженными бордюрами на пешеходных переходах. А в столице республики был построен единственный в Сибири жилой комплекс для инвалидов-колясочников со всеми необходимыми службами».

В июле 2021 года жители Улан-Удэ голосованием выбрали лучший эскиз памятника Эржене Будаевой.